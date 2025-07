Vlahovic se ne va all’Inter: lo scambio ha gelato tutti

Il futuro di Dusan Vlahovic appare lontano dalla Juventus anche se la sua cessione non sarà semplice per via dell’alto ingaggio che il centravanti dovrà percepire nel 2025/2026, sfiorando i 12 milioni di euro.

Sono diverse le squadre che hanno preso informazioni sull’ex calciatore della Fiorentina ma i costi dell’eventuale operazione stanno scoraggiando i club a fare una proposta per la punta juventina.

Arrivato ad un anno dalla scadenza del proprio contratto con la Juventus, Dusan Vlahovic sembra essere ormai fuori dai piani della società bianconera. La Juventus sta cercando di tenere in rosa Kolo Muani in vista della prossima stagione provando a prolungare il prestito con il PSG e, nel frattempo, è alla ricerca di una nuova punta per sistemare l’attacco. Jonathan David appare ormai ad un passo con i bianconeri pronti a chiudere un importante colpo a costo zero. Intanto, giungono voci sul futuro di Vlahovic, con la Juve che potrebbe chiudere uno scambio con l’Inter.

Calciomercato, ipotesi scambio con l’Inter per Vlahovic

Stando a quanto affermato da Er Faina sul proprio canale X, la Juventus potrebbe pensare ad uno scambio tra Dusan Vlahovic e Marcus Thuram che avrebbe chiesto la cessione in casa nerazzurra. Un affare non semplice ma che potrebbe avere un’evoluzione nei prossimi giorni.

In casa Inter potrebbe esserci una rivoluzione durante l’estate con il futuro di Marcus Thuram che potrebbe essere lontano dai nerazzurri. Il centravanti sembra essere entrato nella lista dei cedibili e Dusan Vlahovic è apprezzato dalla dirigenza nerazzurra. Uno scambio che al momento appare difficile, ma non è completamente da escludere nel prosieguo del calciomercato.

Clamoroso in casa #Inter: Marcus #Thuram avrebbe chiesto la cessione! 🇫🇷 Il francese piace molto alla #Juventus, che starebbe valutando l’inserimento di Dusan #Vlahovic in una possibile proposta. Situazione in evoluzione… ⚪️⚫️🔄🔵⚫️ — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) July 3, 2025

Quello che è certo è che Dusan Vlahovic piace molto anche all’altra squadra di Milano, il Milan. Massimiliano Allegri avrebbe inserito il suo nome nella lista di calciatori da provare a prendere per migliorare la propria rosa. Il serbo avrebbe già dato il suo assenso al passaggio in rossonero ma la parte economica non appare semplice da risolvere.

La Juventus non sembra voler fare sconti per quello che riguarda il cartellino della punta chiedendo circa 30 milioni di euro ed i 12 milioni di euro che il classe 2000 dovrà percepire nella stagione appena cominciata rappresentano un grande problema. I bianconeri, nel frattempo, sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa completare il reparto avanzato a disposizione di Igor Tudor con il nome di Victor Osimhen che appare quello che più faccia sognare i tifosi bianconeri oltre a David, ormai ad un passo.