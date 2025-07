La Juve lo scippa a Conte: l’addio è già deciso

La Juve sta per fare un grosso sgarbo ad Antonio Conte: i bianconeri hanno lanciato l’assalto al giocatore, sarà addio.

Dopo lo scudetto vinto con il Napoli c’è stato qualche giorno dove sembrava che Antonio Conte fosse sul punto di mettere già fine all’esperienza con i partenopei per tornare alla Juventus. Niente di tutto questo: il tecnico salentino è rimasto a Napoli e ha rinsaldato il suo rapporto con il presidente De Laurentiis per costruire una squadra in grado di lottare su tutti i fronti.

La Juve, dal canto suo, vuole fare altrettanto. Igor Tudor, arrivato a marzo per sostituire l’esonerato Thiago Motta, ha centrato la qualificazione in Champions League meritando di fatto la riconferma sulla panchina bianconera. Ora però serve agire sul mercato per fare in modo che la Juve torni davvero a competere per il titolo dopo troppi anni deludenti.

L’arrivo di Jonathan David a parametro zero ha già scatenato i tifosi, che ora sognano di veder arrivare alla Continassa anche Jadon Sancho. La speranza, però, è che l’eventuale sbarco dell’inglese non comporti l’addio a Francisco Conceicao, un talento che i fan bianconeri terrebbero volentieri in squadra. Il budget non è però infinito e Comolli deve necessariamente intervenire anche negli altri reparti, tra cui il centrocampo.

La Juve lo scippa a Conte: già fissato il prezzo

Proprio in queste ore è trapelata l’indiscrezione di un forte interessamento della Juventus per un centrocampista che viene ormai dato in uscita dal suo club. Il giornalista turco Ekrem Konur, particolarmente informato sui movimenti di mercato, fa sapere su X che Florentino Luis ha deciso di lasciare il Benfica.

Il classe 1999 vuole iniziare una nuova avventura in uno dei cinque principali campionati europei: la sua principale preferenza sembra sia per la Serie A, con la Premier League sullo sfondo. La Juve è in prima fila ed è pronta a beffare proprio Antonio Conte: il tecnico del Napoli apprezza molto le qualità di Florentino Luis e lo aveva segnalato alla dirigenza partenopea come uno dei possibili rinforzi per la prossima stagione.

Oltre al Napoli sono interessate al 25enne anche Atalanta, Everton e Burnley ma l’impressione è che la Juve sia passata davanti a tutti. Il prezzo richiesto dal Benfica è di circa 30-35 milioni di euro: Comolli vorrebbe spendere un po’ meno ma la sensazione è che i margini per chiudere l’affare ci siano.