Tudor si è impuntato: non vuole cederlo, deve restare alla Juventus

Igor Tudor si è messo di traverso: l’allenatore croato non vuole privarsi del giocatore, la permanenza alla Juve è sempre più probabile.

I tifosi della Juventus si aspettano altri grandi colpi in questo calciomercato estivo. L’arrivo di Jonathan David ha sicuramente soddisfatto il popolo bianconero ma ora è il momento di aggiungere altre pedine di spessore alla rosa a disposizione di Igor Tudor. Prima, però, Comolli ha bisogno di cedere qualche giocatore che non rientra più nei piani dell’allenatore croato.

Il primo della lista è ovviamente Dusan Vlahovic, che vive ormai una situazione da separato in casa alla Continassa. La Juventus sta cercando di piazzare il bomber serbo, che ha ancora un contratto di un anno con i bianconeri: un’operazione complicata soprattutto a causa del suo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

Il nuovo direttore generale è inoltre in contatto con il West Ham per Douglas Luiz: gli Hammers sono molto interessati al centrocampista brasiliano che pare proprio non avere futuro a Torino. Prende sempre più quota anche la cessione di Nico Gonzalez, anche lui ormai fuori dal progetto. Nella lista dei partenti figurava anche un altro nome ma stando alle ultime indiscrezioni Tudor ha bloccato tutto.

Tudor si è impuntato: niente cessione, resta alla Juventus

L’allenatore della Juve non vuole assolutamente che Filip Kostic vada via. L’esterno serbo, rientrato dal prestito al Fenerbahce, ha trovato spazio al Mondiale per Club: Tudor lo considera un giocatore importante, che può garantire qualità, sostanza e soprattutto la giusta dose di esperienza in un gruppo che ha un’età media bassa.

Il 32enne di Kragujevac è molto stimato sia in Italia che all’estero. In Serie A il club più avanti nella corsa al giocatore è l’Atalanta: dopo la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid nel mirino della Dea è finito proprio Kostic, considerato la migliore alternativa se non dovesse arrivare El Hadji Malick Diouf.

Alla Juve non dispiacerebbe incassare qualche milione dalla cessione dell’esterno serbo ma Tudor non vuole proprio saperne: per l’ex allenatore di Lazio e Verona il classe 1992 deve rimanere in bianconero. Lo scorso anno Kostic ha totalizzato 35 presenze con il Fenerbahce di Mourinho, mettendo a segno due reti (una in campionato e l’altra in Coppa di Turchia). Con la Juventus ha finora disputato 89 gare tra Serie A, Coppa Italia, Europa League, Champions League e Mondiale per Club: tre le reti messe a segno, tutte in campionato.