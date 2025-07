Accordo saltato e nuovo scambio: Douglas Luiz lascia la Juve

Douglas Luiz è ormai pronto a lasciare la Juve dopo una sola stagione: lo scambio accontenta tutti, accordo vicino.

Tra i giocatori della Juve che Comolli e Tudor hanno inserito nella lista dei partenti c’è anche Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano è destinato a lasciare la Continassa dopo una sola stagione. Arrivato nell’estate 2024 e considerato uno dei colpi più importanti tra quelli messi a segno da Giuntoli, l’ex Aston Villa ha completamente deluso le aspettative.

Douglas Luiz è stato costretto spesso ai box a causa di problemi fisici e nelle (poche) occasioni in cui è sceso in campo non ha mai convinto. Anche il giocatore vorrebbe chiudere il più presto possibile la sua esperienza a Torino e per questo la dirigenza bianconera è disposta a valutare tutte le offerte.

Chiaramente la Juve vuole evitare una minusvalenza: un anno fa i bianconeri spesero 50 milioni di euro (28 milioni ‘cash’ più i cartellini di Iling-Junior e Barrenechea) e per questo hanno bisogno di un’offerta che raggiunga almeno i 35 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interessamento dell’Everton: i Toffees sono alla ricerca di centrocampisti di qualità e l’ex Aston Villa sembra il profilo ideale per accontentare il tecnico David Moyes.

Douglas Luiz lascia la Juve: trovata la formula, è uno scambio

Al momento, però, il club di Liverpool ha messo in stand-by l’affare, in attesa di capire se usciranno fuori altre opportunità o magari se la Juventus prenderà in considerazione uno sconto di qualche milione. Tuttavia l’Everton deve guardarsi dalla concorrenza: nelle ultime ore, infatti, si è fatto avanti un altro club di Premier League.

Il Nottingham Forest ha individuato in Douglas Luiz il rinforzo giusto per la mediana. Il club ha appena ceduto Danilo al Botafogo per 25 milioni di euro ed è quindi alla ricerca di un sostituto. Il brasiliano piace perché oltre alle indiscutibili doti tecniche è anche un profilo che conosce molto bene la Premier League: in cinque stagioni con i Villans ha totalizzato 204 presenze mettendo a segno 22 reti.

I 35 milioni di euro richiesti dalla Juve sono però un po’ troppi anche per il Nottingham Forest ed è per questo che gli inglesi sono intenzionati a proporre a Damien Comolli uno scambio molto interessante. Nella trattativa potrebbe infatti entrare Nicolas Dominguez: il 27enne ex Bologna (112 presenze in rossoblu) può fare molto comodo a Tudor. La chiave per finalizzare l’addio di Douglas Luiz alla Juventus può essere proprio il centrocampista argentino.