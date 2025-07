Lascia il Barcellona per la Juventus: affare da 40 milioni

Sono ore frenetiche per il mercato bianconero: Comolli è infatti alla ricerca di occasioni importanti con cui completare l’organico

Poche parole, molte trattative nell’ombra e tanta concretezza. Il modus operandi della Juventus in questa fascia centrale della sessione estiva di calciomercato sembra essere piuttosto chiaro: niente spese folli, acquisti funzionali all’idea tattica di Tudor ma solo a costi ritenuti accessibili.

Il che spiega non solo la decisione della ‘Vecchia Signora’ di puntare su Jonathan David, ma anche le lunghe e complesse trattative che vedono l’area tecnica bianconera molto impegnata soprattutto sul fronte uscite. A cominciare da quella legata a Weah, con il quale il Marsiglia ha di fatto trovato un accordo di massima; per proseguire con Nico Gonzalez fino ad arrivare a Dusan Vlahovic, vero e proprio nodo del mercato della Juventus.

Le spade di Damocle che rischiano di imbrigliare i piani di Comolli, però, possono essere estesi anche ad altri top club che, come ‘Madama’, per finanziare le rispettive campagne trasferimenti, hanno bisogno di cessioni di un certo tipo. Tra le altre, lo sa bene anche il Barcellona che potrebbe dar vita ad un interessante intreccio di mercato proprio con la Juventus.

Calciomercato Juventus, colpaccio dal Barcellona: il nome sorprende tutti

Dopo aver ufficializzato l’innesto di Marcus Rashford, i blaugrana stanno infatti lavorando piuttosto alacremente sul fronte uscite. A tal proposito, secondo quanto riferito da El Nacional, nella lista dei partenti potrebbe finire anche un giovane cresciuto nella cantera catalana: ci stiamo riferendo a Marc Casadó che, complice la folta concorrenza alla quale ha dovuto far fronte nell’ultima stagione, potrebbe fare le valigie se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

Pur non avendo alcuna intenzione di svendere uno dei prodotti più luccicanti del proprio settore giovanile, in caso di offerta da almeno 40 milioni di euro diverse certezze potrebbero cominciare a vacillare. Del resto non sono pochi i club attenti all’evolversi della situazione Casadó: tra questi ci sarebbe proprio la Juventus, interessata al giovane centrocampista classe 2003 così come Manchester United, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Liverpool e Chelsea.

L’eventuale irruzione bianconera per il mediano iberico è chiaramente legata alla partenza di Douglas Luiz la cui scelta di non presentarsi in ritiro ha di fatto accelerato le tempistiche di un addio che appare ormai inevitabile. Conscia della difficoltà di imbastire un affare a titolo definitivo per il brasiliano, la Juve si accontenterebbe anche di un prestito con obbligo di riscatto.