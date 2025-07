Rescissione immediata e firma con la Juve: addio Fiorentina

Rescissione immediata e firma con la Juventus: addio Fiorentina. I bianconeri hanno già in mente la proposta economica. La situazione

Sfida in Serie A per il ritorno. Clamoroso ritorno. Perché ormai, dopo due anni, quello che doveva fare lo ha fatto e adesso si pensa solamente al futuro. Che deve essere in Europa.

E ci potrebbe anche essere una spinta, importante, verso la maglia bianconera: certo, c’è anche la concorrenza che secondo quanto riportato da La Stampa in edicola questa mattina spinge per prenderlo. Ma il fascino della Juventus è il fascino della Juventus, che rimane intatto dopo anni difficili senza chissà quali grandi soddisfazioni. Ma andiamo a leggere quello che sta succedendo.

Kessie torna in Italia: la situazione

Il profilo in questione è quello di Kessie, che dopo due anni in Arabia Saudita è pronto a tornare in Europa. Ha fatto quello che doveva, ha incassato quei soldi che metteranno a posto lui e la sua famiglia per generazioni e quindi è pronto a tornare in Europa. E potrebbe anche rescindere il contratto con l’Al Ahli, così da agevolare in questo modo le squadre che hanno intenzione di prenderlo.

E c’è la Juventus sulle tracce di Kessie, un nome che non è la prima volta che circola dalle parti di Torino. A dire il vero, già prima del suo passaggio in Arabia Saudita si discuteva della possibilità che potesse arrivare in Piemonte, poi la scelta di vita ed economica e adesso la marcia indietro. In ogni caso ci sarebbero già i soldi che i bianconeri sarebbero pronti a investire qualora Kessie dovesse rescindere: 10 milioni di bonus alla firma e un ingaggio di 6 milioni di euro all’anno.

I bianconeri, comunque, cercheranno di sfidare la Fiorentina che è interessata al giocatore e anche la Roma, in tempi non sospetti, ha fatto capire di poterci pensare. Ma come vi abbiamo spiegato prima il fascino della Juventus rimane sempre il fascino della Juventus quindi occhio alla possibilità reale, a quanto pare, di vedere Kessie in bianconero. Sarebbe un colpo importante perché parliamo comunque di un giocatore che conosce il calcio italiano, che ha sempre giocato su ottimi livelli e che potrebbe senza dubbio dare ancora molto.