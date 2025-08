Firma con i bianconeri dopo la rescissione: colpo gobbo Juventus

L’ennesimo ribaltone riscrive nuovamente i termini del tormentone: la ‘Vecchia Signora’ non ha più scelta

Festina lente. Il motto attribuito all’Imperatore Augusto potrebbe orientare anche le prossime mosse di mercato della Juventus. Imbrigliata dal nodo cessioni, l’area tecnica bianconera è comunque consapevole della necessità di innesti importanti con cui puntellare un organico carente in alcuni suoi reparti essenziali.

Senza cessioni, però, i margini di manovra per Comolli sono assolutamente risicati. Difficile prevedere se ed eventualmente in che modo la fase di stallo che sta imbrigliando i piani della ‘Vecchia Signora’ possa effettivamente sbloccarsi. Un possibile canale di sbocco – sotto questo punto di vista – potrà essere rappresentato dall’evolvere della situazione Vlahovic. Per il serbo, però, così come Weah e per Douglas Luiz, la Juventus non ha alcuna intenzione di fare sconti. I giocatori in questione partiranno solo se arriveranno offerte giudicate congrue da Comolli che anche nella giornata di ieri ha lanciato segnali inequivocabili sia al serbo che all’esterno americano.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Turchia: Comolli anticipato

In particolare, eventuali cessioni a centrocampo metterebbero la Juventus nelle condizioni di potersi ritagliare interessanti spazi di manovra per un colpo last minute a centrocampo. A tal proposito, diverse tracce conducono direttamente in Premier League ma fino a questo momento ‘Madama’ si è limitata a tastare il terreno non affondando il colpo.

Vanno inseriti in quest’alveo anche i discorsi riguardanti l’interessamento della Juve per Kessié. Nei giorni scorsi era rimbalzata con una certa insistenza la possibilità che l’ex centrocampista del Milan possa rescindere il suo contratto con l’Al-Ahli, al quale è legato fino al 2026. La volontà del classe ’96 di rimettersi in gioco è tanta, così come la consapevolezza di non poter perdere un treno tutt’altro che irrisorio. Il discorso ingaggio, però, rappresenta una tematica di cui è sostanzialmente impossibile non tener conto: a tal proposito, un contratto pluriennale da almeno 7 milioni di euro a stagione potrebbe convincere il ragazzo, per il quale l’opzione Fiorentina è ormai sfumata quasi definitivamente.

Chi invece è pronto a giocarsi fino in fondo le sue carte sembra essere il Besiktas che, secondo quanto riferito da Milliyet, avrebbe avviato i primi contatti esplorativi, preludio alla formalizzazione della prima offerta ufficiale. Benché non abbia mai messo le sirene turche in cima alla lista dei desideri, Kessié potrebbe comunque prendere in considerazione la proposta del Besiktas soprattutto se i bianconeri dovessero compiere uno sforzo importante in termini economici.