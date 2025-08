Affare a sorpresa tra Juve e Fiorentina: Tudor ha già detto sì

La traccia di mercato conduce nuovamente i bianconeri in casa Viola: la trattativa riapre i discorsi tra i due club

Quali saranno le prossime mosse di mercato della Juventus? Sono tanti i tifosi bianconeri che continuano a chiederselo in un orizzonte che, almeno per la ‘Vecchia Signora’, sembra piuttosto bloccato. L’accordo con il Marsiglia per il trasferimento di Weah in Francia – sostanzialmente alle cifre chieste da Comolli – rappresenta un tassello sicuramente importante ma non decisivo.

Per liberare lo spazio necessario per l’affondo concreto su Jadon Sancho, ad esempio, è indispensabile anche la partenza di Nico Gonzalez. Un discorso simile si può fare per l’eventuale staffetta in attacco Vlahovic-Kolo Muani, senza trascurare le papabili novità in difesa e sulle corsie esterne. Già, perché nel novero dei calciatori considerati non indispensabili per il nuovo progetto continua ad esserci quel Filip Kostic per il quale sono arrivati timidi approcci non solo dalla Turchia (il Besiktas nelle ultime ore ha provato a sondare il terreno) ma anche in Serie A. Atalanta e Roma – tra le altre – non sono andati però oltre ai primi sondaggi esplorativi, non approfondendo discorsi che potrebbero rivelarsi interessanti soprattutto nelle ultime settimane di mercato.

Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Fiorentina: la cessione imprime la svolta

È chiaro che, qualora si dovessero porre effettivamente le premesse per la partenza di Kostic, la Juventus si troverebbe con un altro tassello da sistemare sia tecnicamente che numericamente. Autentica spada di Damocle nella scorsa stagione, l’out mancino sarebbe infatti occupato soltanto dal Cambiaso oltre che dal rientrante Cabal che, però, dovrebbe essere schierato in una posizione più ‘bloccata’.

Difficile immaginare che l’area tecnica bianconera decida di investire una quota importante del proprio tesoretto per l’esterno mancino. Più verosimile, invece, immaginare che la Juve possa puntare sull’usato sicuro in Serie A, mettendo le mani su un calciatore funzionale alle idee tattiche di Tudor e acquistabile a cifre relativamente contenuti. Due condizioni che potrebbero convergere in sondaggi esplorativi per Robin Gosens, di proprietà della Fiorentina dopo che sono scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto dall’Union Berlino per circa 9 milioni di euro.

L’esterno mancino tedesco – richiesta esplicita di Tudor nei mesi di permanenza sulla panchina della Lazio – è reduce da una stagione decisamente importante, caratterizzato da otto gol e dieci assist. Per caratteristiche, andrebbe a sposarsi nel migliore dei modi con quanto l’allenatore della Juve chiede ai suoi laterali non solo in fase di possesso, ma anche dalla cintola in giù. Accostato alla Roma in caso di partenza di Angelino, Gosens è uno dei pilastri su cui Stefano Pioli dovrebbe innestare il suo nuovo corso; tuttavia, qualora arrivasse una chiamata da Torino e un’offerta a doppia cifra…