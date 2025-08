Juventus avvertita su Vlahovic, scatta l’allarme: “È pericolosissimo”

La Juventus deve fare molta attenzione con Dusan Vlahovic: i bianconeri messi in guardia, uno scenario spaventa i tifosi.

La Juventus sta cercando in tutti i modi di cedere Dusan Vlahovic. Damien Comolli, direttore generale dei bianconeri, ha fatto sapere che il bomber serbo lascerà la Continassa solo se dovesse arrivare un’offerta all’altezza: in caso contrario il giocatore sarà a disposizione di Tudor per tutta la stagione.

La realtà è che però la Juve preferirebbe liberarsi dell’attaccante di Belgrado e del suo onerosissimo ingaggio (12 milioni di euro a stagione fino al 2026) già in questo calciomercato estivo. Al momento, però, l’unico club che pare davvero interessato a Vlahovic è il Milan. Allegri lo ha individuato come rinforzo numero uno per l’attacco rossonero: Tare e Furlani vogliono provare ad accontentarlo ma non ai prezzi stabiliti dalla Juventus e dall’entourage del giocatore.

Per farla breve: il Milan non vuole spendere 20-25 milioni di euro per il cartellino di Dusan e men che meno può garantirgli lo stesso stipendio di cui gode in bianconero. In attesa di capire quale sarà il suo futuro l’attaccante della Juve continua a pubblicare post su Instagram con il messaggio ‘Nueve’, come a voler ribadire di essere lui il numero nove bianconero.

Juve, allarme Vlahovic: i bianconeri rischiano grosso

In più Vlahovic è andato anche a segno nell’amichevole contro la Reggiana: Tudor lo ha fatto entrare all’intervallo al posto di Jonathan David e l’attaccante serbo lo ha subito ripagato con la rete del momentaneo 2-1, prima del definitivo 2-2 siglato da Gondo. Un gol che ha fatto sorgere più di un dubbio a parecchi tifosi juventini: non vale forse la pena provare a dare un’altra chance a Vlahovic e poi eventualmente separarsi l’estate prossima al termine del contratto se le cose non dovessero andare bene?

E’ più o meno questo il pensiero di Massimo Pavan: il giornalista di fede bianconera crede che Dusan abbia grande voglia di riscattare una stagione deludente come quella dello scorso anno. “Quest’anno farà una grande stagione ed è pericolosissimo cederlo in Italia“, le parole di Pavan, che mette quindi in guardia Comolli, Chiellini e Modesto: lasciar andare Vlahovic al Milan potrebbe rivelarsi un vero e proprio boomerang per la Juventus.

Nel frattempo nella corsa al giocatore pare si sia iscritta anche la Roma: la voce è quella di un possibile clamoroso scambio con Artem Dovbyk, che pare non rientrare nei piani del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.