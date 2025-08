DIRETTA | Calciomercato Juventus: addio Douglas, arriva Hjlumand. Scatto a destra, le news del 6 agosto

Diretta Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a chiudere in uscita Douglas Luiz. Si crea lo spazio per il colpo. A destra è scatto per l’ex Torino

Mentre la squadra è in ritiro in Germania agli ordini di Tudor, Comolli con il suo staff continua a monitorare il mercato. Dall’addio di Douglas Luiz all’arrivo di Hjulmand. Qui tutte le notizie di oggi, mercoledì 6 agosto.

09.15 Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l’Inter se non dovesse riuscire a prendere Lookman potrebbe puntare su Sancho dello United. Accostato, come sappiamo, con molta insistenza alla Juventus.

08.30 A destra il nome nuovo è quello di Singo. Il calciatore, ex Torino, interessa alla Juventus sempre secondo il CDS. L’esterno del Monaco si prende con 10-15 milioni.

08.01 Si avvicina l’addio di Douglas Luiz: il centrocampista, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è a un passo dal Nottingham.