DIRETTA | Calciomercato Juventus, baraonda Vlahovic: affare saltato – Le news del 14 agosto

Le ultime sulle mosse della ‘Vecchia Signora’ in entrata e in uscita: il punto in casa bianconera

In casa Juventus a tenere banco è soprattutto l’evolversi della situazione Vlahovic. L’attaccante serbo – con i suoi rifiuti – blocca le manovre in entrata di Comolli obbligando la ‘Vecchia Signora’ a seguire piste alternative. Non prende piede neanche il possibile addio di Douglas Luiz, messosi in mostra nell’ultima amichevole contro la Next Gen con un gol e un assist. Capitolo entrate: Sancho resta in stand-by, Kolo Muani aspetta ancora i bianconeri che non hanno mai battuto piste alternative al francese. Di seguito tutte le indiscrezioni di oggi 14 agosto:

09:55 Dilemma Douglas Luiz: il brasiliano ha la valigia in mano, ma nella nuova posizione tattica ritagliatagli da Tudor sembra essere molto più a suo agio. Prossimi giorni decisivi per il suo futuro.

09:35 Benché abbia giocato uno scampolo di partita nell’amichevole in famiglia, Facundo Gonzalez è ormai sempre più vicino a lasciare la Juventus.

08:30 Gazzetta dello Sport – Il no di Vlahovic al Newcastle ha fatto saltare sul nascere il possibile assalto dei bianconeri per Tonali. Per il futuro del centravanti serbo, però, può succedere ancora di tutto.