Arriva al posto di Douglas Luiz: incubo penalizzazione

Il club bianconero deve ancora fare i conti con l’auspicata partenza dei suoi esuberi tecnici: il rischio penalizzazione cambia lo scenario

Mancano due settimane abbondanti alla fine della sessione estiva di mercato e la sensazione attorno alla Juventus è che quella che il bello debba ancora arrivare. Sulla falsariga di quanto già accaduto lo scorso anno – quando i grandi investimenti, poi rivelatisi dei flop, di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, furono fatti negli ultimi giorni – anche nella corrente finestra di contrattazioni il club bianconero si sta tenendo il meglio per la fine.

Se però nello scorso agosto l’ex Atalanta e l’ex Juve arrivarono tardi alla Continassa per questioni di trattative serrate coi club proprietari del cartellino dei rispettivi calciatori, stavolta la situazione è diversa. Il nuovo DG Damien Comolli, dopo aver piazzato Mbangula e Weah all’estero, aspetta ancora il tesoretto che nei desiderata dovrebbe arrivare dalle partenze di Dusan Vlahovic, dello stesso Nico e di Douglas Luiz, il brasiliano oggetto misterioso che solo nell’ultima amichevole di famiglia contro la Next Gen ha fatto vedere sprazzi del suo valore.

A proposito dell’ex Aston Villa – che la Juve ha già provato inutilmente ad offrire al Newcastle come parziale contropartita tecnica nell’affare Tonali – proprio il club di Birmingham potrebbe suo malgrado ‘danneggiare’ la Juve con un’operazione in uscita che poi comporterebbe la mancata partenza del brasiliano da Torino.

Juve-Douglas Luiz, cambia tutto: irrompe Emery

Nonostante la ricca cessione messa a segno lo scorso gennaio, quando il formidabile attaccante Jhon Duran passò all’Al Nassr per ben 77 milioni di euro, il club allenato da Unai Emery inizia a lamentare dei problemi col Fair Play Finanziario.

Per rientrare nei parametri imposti dalla Football Association – che, come noto, in passato ha già colpito l’Everton con una robusta penalizzazione da scontare in classifica – i Villans devono vendere almeno un pezzo pregiato prima della chiusura del mercato.

Tale profilo sarebbe stato individuato in Youri Tielemans, già corteggiato dal Fenerbahce di José Mourinho, come puntualmente riportato dal portale inglese ‘Caughtoffiside.com‘. La probabile partenza del belga in direzione Istanbul impatterebbe molto da vicino la Juve visto che il club turco, prima dell’apertura dell’Aston Villa sull’ex centrocampista del Leicester, era pronto a sferrare l’attacco proprio su Douglas Luiz.

Se la società del Bosforo dovesse accogliere tra le sue fila Tielemans, i bianconeri si ritroverebbe ancora a dover gestire la patata bollente rappresentata dal sudamericano, già messo virtualmente alla porta perché ritenuto non funzionale al progetto.