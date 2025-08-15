DIRETTA | Calciomercato Juventus, Douglas Luiz ai saluti e Kolo in: salta un mediano – Le news del 15 agosto

La carrellata di notizie ed indiscrezioni sul mercato della Juventus di Ferragosto: ecco cosa sta succedendo
Si prospetta una giornata molto importante nell’economia delle strategie di mercato dei bianconeri. In attesa di trovare la quadra definitiva sul fronte Douglas Luiz, per il quale è in programma un nuovo round di colloqui con il Nottingham Forest, la ‘Vecchia Signora’ spera di sbloccare definitivamente anche la trattativa con il Psg per il ritorno all’ombra della Mole di Randal Kolo Muani, tenendo viva anche la pista Atletico Madrid-Nico Gonzalez. Con i Colchoneros è poi in piedi la trattativa per Molina. Le ultimissime.
08:30 Juve sempre più fuori dai giorni per Sancho: affare da poco più di 20 milioni tra Roma e United, fumata bianca in arrivo.
08:00 Stando al Sun, il Manchester United sarebbe pronto a virare con decisione su Hjulmand, obiettivo di mercato della Juventus, qualora dovesse fallire l’assalto dei Red Devils per Baleba.