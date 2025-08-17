DIRETTA | Calciomercato Juventus, si sblocca Douglas Luiz: accordo per un’altra cessione – Le news del 17 agosto

Focus puntato sulle operazioni in entrata e in uscita per la ‘Vecchia Signora’ che vuole chiudere il cerchio

Archiviato il confortante successo contro l’Atalanta in amichevole, la Juventus punta il primo impegno ufficiale della stagione, in casa contro il Parma. Nel frattempo, prosegue il doppio lavoro di Comolli che oltre a sistemare quelle cessioni che ancora mancano all’appello, sta lavorando sotto traccia alla ricerca di soluzioni sostenibili. Capitolo uscite: il Nottingham Forest è pronto a chiudere in tutti i suoi aspetti l’operazione Douglas Luiz. Per Nico Gonzalez resta forte l’ipotesi Atletico Madrid. Continua, intanto, la fase di stallo nella trattativa con il Napoli per Miretti: ecco tutti gli aggiornamenti.

09:30 – Nel caso in cui dovessero saltare sia Koné che Lookman, l’Inter sarebbe pronta a virare con decisione su O’Riley. A rivelarlo è il Corriere dello Sport.

08:30 – Come informa Mario Godoy di Radio Pachola, Arthur e il Gremio hanno raggiunto un accordo: prevista la firma nelle prossime ore.