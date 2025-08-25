DIRETTA | Calciomercato Juventus: Vlahovic può rimanere, Zhegrova ha detto sì

Diretta Calciomercato Juventus: ecco tutte le notizie di oggi, lunedì 25 agosto. Ribaltone Vlahovic e c’è il sì dell’esterno del Lille
Pochi giorni ancora per avere una squadra completa. Comolli è a lavoro per dare a Tudor una rosa competitiva. Ecco tutte le notizie di oggi, lunedì 25 agosto.
Ore 08:37 – Zhegrova del Lille ha detto sì alla Juventus: adesso i bianconeri cercano l’accordo con il club francese che chiede 20 milioni di euro per il giocatore.
Ore 08:30 – Vlahovic potrebbe rimanere in bianconero, stando alle informazioni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il Milan ha cambiato obiettivo. Anche se non si parla di rinnovo.
Ore 08:00 – Insulti razzisti contro McKennie. La Juventus ha denunciato questo con una nota ufficiale. Il giocatore sarebbe entrato nel mirino dei tifosi ospiti, quelli del Parma. Una denuncia importante. Vedremo se verranno prese delle decisioni nel merito.