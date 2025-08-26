DIRETTA | Calciomercato Juventus, 60 milioni per Kolo Muani: Vlahovic a zero – Le news del 26 agosto

Dopo la vittoria con il Parma, i bianconeri sono chiamati a rinforzare un organico ancora incompleto. Le ultime mosse di Comolli

Messi in cascina i primi tre punti della stagione, la Juventus continua imperterrita a battere il doppio binario campo-mercato. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere per Comolli, in trattativa con il Psg per il possibile ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. Il futuro del francese è direttamente collegato a quello di Dusan Vlahovic che potrebbe anche decidere di prendere in considerazione l’idea di andare in scadenza di contratto.

Continuano intanto i dialoghi con l’Atletico Madrid sul fronte Nico Gonzalez mentre non si registrano significative novità sul centrocampista: O’Riley resta in pole ma il Brighton non vuole fare sconti. Segui con noi tutte le news di giornata.

Ore 8.35 – Su Vlahovic, il cui orientamento è quello di andare in scadenza per valutare con calma il suo futuro, è ritornato a muoversi il Newcastle. A riferirlo è Matteo Moretto.

Ore 8.15 – La Juve prepara un nuovo affondo per Kolo Muani: secondo Alfredo Pedullà, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto.