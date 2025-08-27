Diretta | Calciomercato Juventus: assalto a Zhegrova. Vlahovic-Newcastle, frenata. Le news del 27 agosto

Diretta calciomercato Juventus, ecco tutte le news di oggi, mercoledì 27 agosto. La situazione attorno ai movimenti dei bianconeri

Ultimi giorni di mercato e la Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante. Kolo Muani si è complicato terribilmente perché il Psg non scende dalla richiesta di 70 milioni di euro totali. Occhio a Zhegrova, Comolli ha trovato il tesoretto. Le ultime anche su Vlahovic

08.00 – Savona al Nottingham potrebbe sbloccare Zhegrova secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Sarebbero i soldi che Comolli potrebbe utilizzare per andare a prendere l’esterno del Lione.

07.58 – Si è parlato dell’interesse del Newcastle per Vlahovic nelle scorse ore. Ma in questo momento i bianconeri d’Oltremanica sembrano avere altre intenzioni per l’attacco. Il profilo scelto per sostituire Isak è Larsen dei Wolves.