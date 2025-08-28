DIRETTA | Calciomercato Juventus, Kolo Muani in chiusura: 25 milioni per Vlahovic – Le notizie del 28 agosto

Diretta calciomercato Juventus, a seguire tutte le notizie di oggi, giovedì 28 agosto. Sono ore decisive per l’attacco bianconero
Dopo una situazione di stallo durata settimane, il calciomercato della Juventus entra finalmente nel vivo proprio a ridosso della chiusura della sessione estiva. Al centro delle trattative c’è soprattutto l’attacco, con i bianconeri tornati prepotentemente su Kolo Muani del PSG e Dusan Vlahovic che invece potrebbe finire al Milan, dopo il fallimento della trattativa per Harder.
09:45 – Nottingham Forest e Juventus sempre più vicini per Savona: si aspetta il rilancio decisivo con cui il club inglese dovrebbe avvicinarsi ai 18-20 milioni di euro chiesti dai bianconeri.
08:55 – Stando all’edizione odierna di Tuttosport, il Marsiglia si sarebbe defilato nella corsa per Zhegrova: la Juventus può far saltare il banco da un momento all’altro.
08.00 – Per un attaccante che può arrivare, Kolo Muani, ce n’è un altro che può andare via: Dusan Vlahovic. Interrotta bruscamente la trattativa per Harder dello Sporting CP, Allegri ha chiesto ai dirigenti del suo Milan di ingaggiare l’attaccante serbo: secondo Tuttosport è stata formulata ai bianconeri un’offerta di 25 milioni.
07.45 – La Juventus esce allo scoperto e punta a riportare Kolo Muani in bianconero. La proposta formulata al PSG è di 5 milioni per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 55 milioni di euro.