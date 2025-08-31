DIRETTA | Calciomercato Juventus, Zhegrova on fire: si sblocca Nico – Le news del 31 agosto

Acquisti e cessioni, le ore della Juventus: dal futuro dell’esterno del Lille a quello dell’attaccante argentino per arrivare a Kolo Muani

Ultimi due giorni di mercato: la Juve al momento ha preso solo David e Joao Mario. Con Vlahovic si parla di rinnovo, e Kolo Muani è sempre più distante.

Difficile capire cosa succederà nelle ultime ore nel quale si possono fare le operazioni: ma andiamo a vedere insieme le notizie di oggi, nella giornata nella quale la squadra di Tudor tornerà in campo.

Ore 08:45 – Da segnalare nuovi contatti tra Juventus e Lille per Zhegrova, per il quale il Marsiglia sta provando a far saltare il banco. Parallelamente, l’Atletico Madrid è tornato a riannodare i fili del discorso per Nico Gonzalez mettendo sul piatto una nuova offerta ufficiale per i bianconeri. A riferirlo è Fabrizio Romano che spiega come, in caso di partenza dell’argentino, Comolli farà all in per l’esterno offensivo del Lille.