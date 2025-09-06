Juventus isolata da tutti: arriva la sentenza definitiva

La sentenza definitiva sulla Juventus spiazza completamente il popolo bianconero: il club è stato isolato da tutti, ecco le prove.

Il calciomercato estivo della Juventus si è infiammato nel finale. Dopo i colpi David e Joao Mario i tifosi bianconeri hanno dovuto attendere l’ultimo giorno utile per vedere arrivare alla Continassa altri nuovi volti. Tuttavia il direttore generale Damien Comolli è riuscito a regalare a Igor Tudor due rinforzi di grande spessore: dal Lille è infatti arrivato Edon Zhegrova, mentre la scelta sul centravanti è ricaduta su Lois Openda del Lipsia (dopo aver tentato a lungo di riprendere Kolo Muani, poi finito al Tottenham).

L’altra importante operazione finalizzata da Comolli è l’acquisto definitivo di Francisco Conceicao dopo il prestito dello scorso anno: 30,4 milioni di euro la cifra stabilita nell’accordo con il Porto, più 1,6 milioni di oneri accessori. In molti hanno fatto notare che l’intero mercato della Juve non ha riguardato affari con club italiani: né in entrata né in uscita, dato che Alberto Costa, Savona, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Samuel Mbangula e Timothy Weah sono stati ceduti tutti all’estero.

Per buona parte del popolo bianconero questa scelta è condivisibile: sono tanti i tifosi juventini che ritengono opportuno non favorire in nessun modo – economicamente o in termini di giocatori – squadre tutt’altro che amichevoli nei confronti dei colori bianconeri. Tuttavia c’è anche chi ritiene che questa mossa non sia conveniente dal punto di vista strategico.

Hanno isolato la Juve: parole durissime, tifosi spiazzati

Graziano Carugo Campi, giornalista di fede bianconera, ha parlato proprio di questo argomento in un post su X: il fatto di non aver speso nemmeno un euro nel calcio italiano e di non averne incassato nemmeno uno da club della nostra Serie A non lo convince. “Significa essere isolati politicamente e indebolire lo zoccolo duro italiano (fondamentale per me)“, le parole di Graziano Carugo Campi su X.

Il giornalista aggiunge poi che avrebbe molto apprezzato se la Juventus avesse deciso di prendere un giovane talento come Giovanni Leoni. Il difensore 18enne, cercato dalle big di Serie A, è invece finito al Liverpool: i Reds hanno sborsato 30 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il gioiello dei ducali.

Infine sempre Graziano Carugo Campi fa notare che all’estero nessuno ha regalato niente alla Juve: oltre a Conceicao, di cui bisogna tenere conto anche dei 7 milioni di euro (più 3 di bonus) del prestito oneroso, l’obbligo di riscatto di Openda è fissato a 40,6 milioni di euro.