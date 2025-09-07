DIRETTA | Juventus, due di picche alle offerte per Thuram: incrocio con Allegri – Le news del 7 settembre

Focus sul campo, ma uno sguardo rivolto anche agli intrecci di mercato: il doppio binario dei bianconeri
Giornata interlocutoria quella odierna per la Juventus. A meno di una settimana dal fischio d’inizio del derby d’Italia contro l’Inter, Tudor sta continuando a dirigere gli allenamenti alla Continassa con ciò che è rimasto del gruppo, privo dei Nazionali in giro per il mondo. Nel frattempo, le indiscrezioni di mercato – con annessi retroscena – continuano a calamitare l’attenzione mediatica. Di seguito le notizie salenti di giornata:
08.40 – Il Milan non ha affatto perso di vista Arnau Martinez: pronta un’offerta dei rossoneri per l’esterno destro, monitorato da vicino anche dalla Juventus. A riferirlo è Tuttosport.
08:15 – Come evidenziato da Tuttosport, nelle scorse settimane Khephren Thuram avrebbe ricevuto due proposte: una dalla Premier e l’altra dall’Arabia Saudita. Secco no di Comolli, con la Juve che intende puntare fortissimo sul centrocampista francese.