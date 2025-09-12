Ha stregato la Juve: Comolli l’ha già acquistato

Damien Comolli vuole portare a Torino un giocatore che ha già acquistato in passato: è davvero un grande talento.

La Juve ha concluso la sua campagna acquisti estiva con due arrivi di grande spessore. Prima della chiusura Comolli è riuscito a regalare a Igor Tudor sia Edon Zhegrova che Lois Openda: due colpi che aumentano parecchio il potenziale offensivo dei bianconeri. I tifosi (e forse anche l’allenatore croato) avrebbero però gradito almeno altri due rinforzi, uno a centrocampo e uno in difesa: la società ritiene che entrambi i reparti siano a posto ma non è detto che non si possa intervenire nuovamente a gennaio per colmare eventuali carenze.

I profili seguiti da Comolli hanno caratteristiche ben precise. Il direttore generale, in linea con quanto richiesto dai vertici del club, predilige giocatori giovani che hanno già messo in mostra le loro qualità nei principali campionati europei. Tra i tanti talenti seguiti da Comolli spicca un centrocampista che pare abbia davvero stregato tutti in casa Juve.

Il dirigente bianconero lo conosce bene perché è stato il suo ultimo acquisto da presidente del Tolosa prima di lasciare il club francese e cominciare la sua nuova avventura a Torino. Stiamo parlando di Mario Sauer, classe 2004, finora partito titolare in tutti e tre i match disputati dai biancoviola in Ligue 1.

La Juve sul talento della Ligue 1: Comolli lo ha già acquistato

Cresciuto prima nelle giovanili dello Slovan Bratislava e poi in quelle dello Zilina, il giovane talento ha fatto il suo debutto tra i professionisti proprio con il club slovacco: 87 le presenze complessive con lo Zilina dal 2021 al 2025, arricchite da 14 reti. Il 22 maggio 2025 Sauer ha siglato l’accordo con il Tolosa: un vero e proprio affare, quello messo a segno da Comolli, che è riuscito ad assicurarselo per meno di 2 milioni di euro.

Il tecnico Martinez Novell gli ha dato subito fiducia, schierandolo dal primo minuto sia nei due match vinti contro Nizza e Brest che in quello perso lo scorso 30 agosto contro il Paris Saint-Germain. I tifosi del Tolosa sono rimasti stupiti dalle qualità e dalla personalità mostrate in campo dal 21enne, che pare sia finito di nuovo nel mirino di Damien Comolli.

Tra i profili sondati dal direttore generale bianconero c’è anche quello del giovane slovacco, che potrebbe arrivare già a gennaio a una cifra contenuta: la Juve potrebbe aver trovato il suo nuovo centrocampista.