Lookman alla Juve, game over: lo prendono a gennaio

Si pensa sempre al mercato, giustamente. Perché le squadre che hanno bisogno di innesti e in generale le formazioni più importanti d’Europa, hanno in comune una cosa, la programmazione.

Gatti contrasta Lookman
Con Comolli la Juve ha deciso di affidarsi ad un dirigente che non solo guarda nell’immediato, ma anche al futuro. Ed è per questo motivo che si è parlato in queste settimane della possibilità di un inserimento bianconero per Lookman: la situazione dell’attaccante dell’Atalanta la conosciamo tutti. Voleva andare via ma l’offerta dell’Inter non è stata accettata. Ed è per tale motivo che è rimasto in nerazzurro, quasi da separato in casa. Vedremo se Juric lo utilizzerà nel corso delle prossime settimane. C’è da dire una cosa, comunque. A gennaio la sensazione è che possa andare via. E secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da sportsboom.com, un assalto sarebbe già stato programmato.

La squadra che starebbe pensando al nigeriano è il Tottenham. “L’allenatore Thomas Frank – si legge – è entusiasta dell’attaccante nigeriano, che ha segnato 52 gol in 117 partite con l’Atalanta. Lookman è pronto a partire dopo tre anni e gli Spurs sperano di ottenere un accordo”.

Lookman esulta dopo un gol
Certo, se venissero confermate le cifre che in questo momento vengono messe nero su bianco sarà difficile vedere una partenza verso Londra: si legge infatti di un Tottenham pronto a fare un’offerta da 20 milioni di sterline per convincere la Dea a cederlo. Troppo bassa, ovviamente, rispetto al più del doppio che aveva presentato l’Inter in estate. Quindi la Juve potrebbe anche e clamorosamente rimanere in corsa per prendere il giocatore.

Ovvio, sarebbe stato tutto più semplice se fosse partito Vlahovic, che come sappiamo pesa un’enormità nelle casse della società e sul bilancio. E magari a gennaio la Juve potrebbe trovare una società acquirente per il serbo e fare lo switch con il nigeriano. La porta, quindi, non è del tutto chiusa per un solo motivo: la valutazione che viene fatta dalla Premier League per il giocatore. E la Juve ci spera ancora.

