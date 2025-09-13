Juventus-Inter è già iniziata: Milinkovic-Savic a gennaio o giugno

Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi anche fuori dal campo: le due rivali vogliono Milinkovic-Savic già a gennaio.

L’attesa è terminata: Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi nel primo vero big match della Serie A 2025/2026. Da una parte i bianconeri di Igor Tudor vogliono sfruttare il calore dell’Allianz Stadium per andare a caccia di tre punti che vorrebbero dire tantissimo, non solo per la classifica ma anche per la fiducia nel percorso che sta portando avanti l’allenatore croato. Dall’altra i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono sgombrare il campo dalle perplessità emerse dopo l’inatteso ko casalingo contro l’Udinese: vincere a Torino vorrebbe dire rilanciare le proprie credenziali in ottica scudetto e sferrare anche un colpo tutt’altro che banale a un’avversaria come la Juve.

Oltre alla sfida che le aspetta in campo, però, Juventus e Inter stanno per dare vita a una battaglia anche sul mercato. I due club non si sono pestati i piedi nella campagna trasferimenti estiva ma gli ultimi rumors rivelano che Ausilio e Comolli hanno un obiettivo comune: i due dirigenti sognano il colpo grosso già a gennaio.

Il profilo in questione è quello di Sergej Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita nell’estate 2023 dopo otto stagioni alla Lazio. Tuttavia dopo due anni all’Al-Hilal – che aveva sborsato 40 milioni di euro per strapparlo ai biancocelesti – sembra che il centrocampista serbo si sia già stufato della Saudi Pro League e abbia voglia di fare rientro in Europa.

Juve-Inter, scontro totale: l’obiettivo è Milinkovic-Savic

Uno scenario, quello del ritorno nel Vecchio Continente, che l’Al-Hilal vuole provare a evitare. Simone Inzaghi considera Milinkovic-Savic un giocatore determinante e per questo il club saudita sta pensando di proporre all’ex Lazio un rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Eppure il pressing dei due top club italiani potrebbe convincere il 30enne a prendere un’altra strada.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube tra i vari club europei interessati al giocatore spiccano proprio Juventus e Inter. Per i bianconeri è un vecchio pallino: il club torinese ha provato in più sessioni di mercato a portare Milinkovic-Savic alla Continassa, senza però riuscirci. Anche in casa nerazzurra il centrocampista della Nazionale serba è un nome da tempo presente sul taccuino.

Se davvero Milinkovic-Savic deciderà di non rinnovare il contratto con l’Al-Hilal entrambe proverebbero a prenderlo a zero. Non è nemmeno da escludere un assalto a gennaio da parte di Juve e Inter: potrebbe bastare qualche milione per convincere i sauditi a liberarlo già nel mercato invernale.