DIRETTA | Le scelte di Tudor per Juve-Borussia. Accordo per un rinnovo – Le news del 16 settembre

Juventus-Borussia Dortmund e non solo: gli aggiornamenti e le indiscrezioni sui bianconeri
Comincia l’avventura in Champions League della Juventus. I bianconeri ospiteranno allo Stadium il Borussia Dortmund per andare a caccia dei primi punti stagionali in campo europeo. Diversi i dubbi di formazione ancora da sciogliere per Igor Tudor, soprattutto sulla trequarti. Per non perdere neanche un aggiornamento delle news in casa bianconera, segui la nostra diretta.
08:08 – “Una delle poche scelte giuste della Juventus negli ultimi anni”: così Fabio Ravezzani ha commentato la notizia dello stop che dovrà osservare Paulo Dybala, uscito anzitempo nella sfida contro il Torino.
08:00 – Come evidenziato da Tuttosport, è di fatto chiusa la trattativa per il rinnovo di Alessio Vacca. Il giovane bianconero prolungherà il suo contratto con la Juventus fino al 2028.
07:30 – Il vero grande dilemma di formazione per Tudor riguarda il possibile impiego di Teun Koopmeiners: l’olandese è in ballottaggio con Openda per una maglia da titolare.