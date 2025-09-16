Vendetta Juve: Comolli lo scippa al Milan

Damien Comolli ha messo nel mirino un giovane talento seguito da tempo dal Milan: il dg della Juve vuole anticipare i rossoneri.

In questa nuova stagione il Milan ha scelto di affidarsi a due ex Juve. In panchina si è infatti seduto Massimiliano Allegri, che dopo aver vinto uno scudetto in rossonero è andato a fare incetta di trofei a Torino: cinque scudetti, cinque Coppe Italia e due Supercoppe Italiane in otto stagioni alla Juventus. In estate Allegri ha scelto di tornare a Milanello con l’obiettivo minimo di riportare il Milan in Champions League.

Per farlo il tecnico livornese ha chiesto una serie di rinforzi mirati. Igli Tare lo ha pienamente accontentato: tra i tanti acquisti messi a segno dal direttore sportivo del Diavolo c’è anche quello di Adrien Rabiot, uno dei pupilli di Allegri. L’allenatore toscano lo ha avuto a disposizione dal 2021 al 2024 alla Juventus ed è ovviamente molto felice di poterlo avere anche al Milan: l’ex Marsiglia ha ripagato subito la fiducia del suo ‘mentore’, mostrando ottime cose già nel suo primo match con la maglia rossonera.

Tuttavia, se da una parte due ex Juve provano a riportare in alto il Milan, dall’altra i bianconeri hanno già in mente la contromossa per beffare proprio il club di via Aldo Rossi. Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha infatti messo nel mirino un giovane talento seguito da tempo proprio da Tare e Furlani.

Comolli, che beffa al Milan: il gioiello in bianconero

Si tratta di Ayyoub Bouaddi, classe 2007, centrocampista del Lille che sta ricevendo sempre più elogi per le sue buone prestazioni con i ‘Mastini’. Il tecnico del Lille, Bruno Genesio, lo ha schierato titolare negli ultimi tre match di campionato, tutti terminati con la vittoria. Bouaddi compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre ma ha già conquistato un certo spazio nelle gerarchie dell’allenatore francese.

Le sue prestazioni, sempre più positive, hanno ovviamente scatenato l’interesse degli squadroni di tutta Europa. Il Milan sta cercando da tempo di trovare un accordo con il Lille e con il giocatore per anticipare la concorrenza. Proprio negli ultimi giorni si è però inserita la Juventus: i bianconeri vogliono provare a sfruttare gli ottimi canali di Comolli con la Francia e i buoni rapporti instaurati con il Lille dopo l’affare che ha portato Edon Zhegrova a Torino.

Bouaddi sembra avere tutte le caratteristiche che piacciono al nuovo corso juventino: giovane, molto talentuoso e già titolare in una squadra che gioca in uno dei principali campionati europei e disputa anche le coppe europee. L’ostacolo è però il prezzo: il suo contratto con il Lille scade nel 2027, pertanto i francesi chiedono un’offerta da almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.