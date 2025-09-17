Non solo Vlahovic: vendetta Inter a parametro zero e addio Juve

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: i nerazzurri hanno messo nel mirino un giocatore accostato ai bianconeri. Ecco la situazione

Ieri sera è entrato in campo ed è stato decisivo: due gol, un assist, una prestazione superba. Però il futuro di Vlahovic è sempre legato ad un filo, soprattutto per quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione a cifre improponibili per un rinnovo.

Vlahovic in azione
Non solo Vlahovic: vendetta Inter a parametro zero e addio Juve

Se ieri vi abbiamo raccontato della possibilità Atletico Madrid – che lo vorrebbe per sostituire Sorloth – nelle scorse settimane si è parlato pure di un forte interesse dell’Inter di Marotta. I nerazzurri si sarebbero spinti oltre, contattando l’entourage del giocatore per capire le fattibilità dell’operazione. Una situazione quindi che va monitorata con molta attenzione nel corso delle prossime settimane e le schermaglie tra Juve e Inter, secondo fonti inglesi, non sarebbero finite qui.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Guehi

Il mancato trasferimento di Guehi al Liverpool nel corso dell’ultimo giorno di mercato ha acceso i riflettori sul difensore del Palace che si potrebbe liberare a zero alla fine di questa stagione. Sì, anche lui non sembra essere pronto al rinnovo e non ha nessuna intenzione di firmarlo. E i Reds ci proveranno, così come ci proverà il City, viene messo nero su bianco.

Guehi con il pallone tra i pedi
Calciomercato Juventus, anche l'Inter su Guehi

Ma oltre alle due potenze della Premier League, che faranno di tutto per accaparrarsi le prestazioni di un elemento molto forte e che ha ampi margini di miglioramento, si parla anche di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus e pure l’Inter, a quanto pare, inserendosi nel corso di queste ore, ci starebbe pensando.

Insomma, Marotta “fa la guerra” sul mercato alla sua ex squadra e dopo aver pensato a Vlahovic pensa anche ad un altro obiettivo di Comolli. Perché è sempre così: Juve-Inter non finisce mai, né in campo né fuori dal campo. Ed è anche bello così, comunque…

