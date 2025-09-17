Non solo Vlahovic: vendetta Inter a parametro zero e addio Juve

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: i nerazzurri hanno messo nel mirino un giocatore accostato ai bianconeri. Ecco la situazione

Ieri sera è entrato in campo ed è stato decisivo: due gol, un assist, una prestazione superba. Però il futuro di Vlahovic è sempre legato ad un filo, soprattutto per quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione a cifre improponibili per un rinnovo.

Se ieri vi abbiamo raccontato della possibilità Atletico Madrid – che lo vorrebbe per sostituire Sorloth – nelle scorse settimane si è parlato pure di un forte interesse dell’Inter di Marotta. I nerazzurri si sarebbero spinti oltre, contattando l’entourage del giocatore per capire le fattibilità dell’operazione. Una situazione quindi che va monitorata con molta attenzione nel corso delle prossime settimane e le schermaglie tra Juve e Inter, secondo fonti inglesi, non sarebbero finite qui.

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Guehi

Il mancato trasferimento di Guehi al Liverpool nel corso dell’ultimo giorno di mercato ha acceso i riflettori sul difensore del Palace che si potrebbe liberare a zero alla fine di questa stagione. Sì, anche lui non sembra essere pronto al rinnovo e non ha nessuna intenzione di firmarlo. E i Reds ci proveranno, così come ci proverà il City, viene messo nero su bianco.

Ma oltre alle due potenze della Premier League, che faranno di tutto per accaparrarsi le prestazioni di un elemento molto forte e che ha ampi margini di miglioramento, si parla anche di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Juventus e pure l’Inter, a quanto pare, inserendosi nel corso di queste ore, ci starebbe pensando.

Insomma, Marotta “fa la guerra” sul mercato alla sua ex squadra e dopo aver pensato a Vlahovic pensa anche ad un altro obiettivo di Comolli. Perché è sempre così: Juve-Inter non finisce mai, né in campo né fuori dal campo. Ed è anche bello così, comunque…