Juventus-Borussia Dortmund fatale: invocata la rescissione del contratto

Juventus-Borussia Dortmund è fatale: l’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative è quella che mette la parola fine, la situazione

Evidente che Igor Tudor ci creda, altrimenti non lo avrebbe mai mandato in campo dal primo minuto, né stasera e nemmeno contro l’Inter. Ma è altrettanto evidente che non sembra esserci modo di cambiare l’atteggiamento.

Anche in questo primo tempo di Juve-Borussia, Koopmeiners ha deluso. Prestazione anonima, senza capo né coda. Non assalta l’area di rigore avversaria, perde palloni e contrasti – uno al primo minuto – e non riesce in nessun modo a incidere. Lo stesso di quanto visto contro l’Inter, e stavolta i commenti hanno lo stesso tenore. Sui social non gli viene perdonato nulla. Dopo tanto tempo, però.

Juventus-Borussia Dortmund, è finita con Koopmeiners

Si chiede, per il centrocampista olandese, la rescissione del contratto. Si è arrivato a questo sui social. Ma non solo, si chiede anche a Tudor di lasciarlo in panchina nelle prossime partite. Trotterella Koop in mezzo al campo, senza mai cambiare passo. E tutti noi abbiamo il ricordo di quando era all’Atalanta, in alcune situazioni faceva realmente tutto quello che voleva.

Koopmeiners è la peggiore disgrazia che ci sia capitata dai tempi di Arthur — EnricoMonti7 (@EnricoMonti18) September 16, 2025

Rescindete #koopmeiners per pietà del dio del calcio, che casso sto vedendo — fedez2441 (@Marcobianco28) September 16, 2025

Ma non solo l’olandese, nel mirino dei tifosi dopo questo primo tempo ci è anche finito David. Il canadese ha sbagliato un gol quasi fatto a pochi passi dalla porta ma sicuramente ci si aspettava di più. Al momento, la sua, è una prestazione scialba.