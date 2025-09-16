Juventus-Borussia Dortmund fatale: invocata la rescissione del contratto

Juventus-Borussia Dortmund è fatale: l’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative è quella che mette la parola fine, la situazione

Evidente che Igor Tudor ci creda, altrimenti non lo avrebbe mai mandato in campo dal primo minuto, né stasera e nemmeno contro l’Inter. Ma è altrettanto evidente che non sembra esserci modo di cambiare l’atteggiamento.

Juventus-Borussia Dortmund fatale: invocata la rescissione del contratto

Anche in questo primo tempo di Juve-Borussia, Koopmeiners ha deluso. Prestazione anonima, senza capo né coda. Non assalta l’area di rigore avversaria, perde palloni e contrasti – uno al primo minuto – e non riesce in nessun modo a incidere. Lo stesso di quanto visto contro l’Inter, e stavolta i commenti hanno lo stesso tenore. Sui social non gli viene perdonato nulla. Dopo tanto tempo, però.

Juventus-Borussia Dortmund, è finita con Koopmeiners

Si chiede, per il centrocampista olandese, la rescissione del contratto. Si è arrivato a questo sui social. Ma non solo, si chiede anche a Tudor di lasciarlo in panchina nelle prossime partite. Trotterella Koop in mezzo al campo, senza mai cambiare passo. E tutti noi abbiamo il ricordo di quando era all’Atalanta, in alcune situazioni faceva realmente tutto quello che voleva.

 

Ma non solo l’olandese, nel mirino dei tifosi dopo questo primo tempo ci è anche finito David. Il canadese ha sbagliato un gol quasi fatto a pochi passi dalla porta ma sicuramente ci si aspettava di più. Al momento, la sua, è una prestazione scialba.

