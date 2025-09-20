Bremer a terra post Verona-Juventus: ecco cosa filtra

Il difensore bianconero è rimasto a terra qualche minuto dopo il triplice fischio: la ricostruzione

Pareggio sofferto quello ottenuto dalla Juventus sul campo dell’Hellas Verona.

Dopo essere passati in vantaggio grazie alla rete di Conceicao, i bianconeri hanno infatti subito il goal del pareggio da parte di Orban soffrendo la verve degli scaligeri sopratutto nella seconda frazione di gioco.

A tenere banco nel post partita, però sono sopratutto due temi: mentre Tudor si scagliava contro la direzione di gara dell’arbitro Rapuano, ha calamitare l’attenzione mediatica è stata la serie di ripetute svolta da Gleison Bremer nel post partita.

Rimasto in panchina per tutti i 90 minuti per una semplice gestione dei carichi, il difensore brasiliano ha svolto con il resto dei calciatori non scesi in campo al Bentegodi una parte di esercizi con lo staff tecnico bianconero.

Alcune immagini che hanno fatto immediatamente il giro del web, però, hanno pizzicato l’ex centrale del Torino a terra, circondato dai preparatori atletici della Juventus e da alcuni compagni di squadra.

Tanta la preoccupazione che aveva cominciato a serpeggiare tra i tifosi della Vecchia Signora, piuttosto preoccupati per le condizioni del brasiliano.

Ad ogni modo, secondo quanto filtra, la Juventus ha provveduto a minimizzare l’accaduto spiegando come Bremer fosse semplicemente affaticato e subito pronto a raccogliere gli applausi dello spicchio di tifosi della Juventus ancora allo stadio.

A meno di nuovi colpi di scena, l’allarme sulle condizioni del centrale brasiliano sembrerebbe dunque essere subito rientrato.