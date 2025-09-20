DIRETTA | Verona-Juventus, Tudor ribalta l’attacco – Le news del 20 settembre

Diretta | Oggi c’è Verona-Juventus per rimanere in testa alla classifica. Davanti ecco le decisioni su Vlahovic e Yildiz. Tutto ribaltato

Si gioca ancora, ormai sarà così e lo sappiamo. E la Juve a Verona – ore 18 – cerca la quarta vittoria di fila in campionato che vorrebbe dire testa della classifica a punteggio pieno.

Sono tanti i dubbi di Tudor che, però, avrebbe deciso sull’attacco. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Le news del 20 settembre

8.30 – Quattro vittorie di fila come Trapattoni e Allegri: l’obiettivo di Tudor oggi a Verona, oltre i tre punti, è anche questo. Entrare nell’Olimpo degli allenatori bianconeri che sono riusciti a fare filotto.

8.00 – Vlahovic dal primo minuto, insieme a Yildiz e Conceicao. Secondo TuttoSport in edicola questa mattina sono queste le scelte di Tudor per la gara di oggi contro il Verona. Anche Thuram dal primo con Locatelli al fianco. Potrebbe riposare Bremer, Gatti in mezzo alla difesa.