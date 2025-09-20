Loftus-Cheek alla Juventus: scacco matto di Allegri

Calciomercato Juventus: per il centrocampo dei bianconeri spunta anche il nome di Loftus-Cheek. Ecco la situazione che si sta creando

Un centrocampo da rifare, a quanto pare, per la prossima stagione. E già ci sono diversi nomi in ballo. Insomma, una Juventus che guarda al futuro. E guarda non solo all’estero – con Milinkovic Savic che rimane nel mirino – ma anche in Italia, stando almeno alle riportate da tuttomercatoweb.

Un profilo che circola è quello di Loftus-Cheek, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri. La Juventus “potrebbe preparare un’offerta per il giocatore” ha spiegato il giornalista nel corso di queste ore. E sarebbe sicuramente un colpo importante. L’ex Chelsea, sia sotto l’aspetto fisico che tecnico ha delle qualità che sono sotto gli occhi di tutti, anche se è fermato molto spesso da alcuni infortuni. E poi, per finire, c’è il fattore Allegri.

Calciomercato Juventus: non solo Loftus-Cheek

Sì, perché a quanto trapela in questo momento, il Milan non è che abbia tutta l’intenzione di privarsi del giocatore. E lo potrebbe fare, ovvio, solamente davanti ad un’offerta importante, di quelle irrinunciabili. Avrà la Juventus la capacità di fare qualcosa del genere? Lo vedremo nel corso dei prossimi mesi, ovvio.

In ogni caso, come detto prima, almeno un centrocampista la Juve lo prenderà l’anno prossimo. Anche Bernardo Silva, che chiuderà la sua avventura al Manchester City visto che il contratto in scadenza, almeno per ora, non verrà rinnovato, è un profilo da tenere sotto osservazione nel corso dei prossimi mesi. Situazione, quindi, molto attiva adesso alla Continassa. Senza dimenticare nemmeno che Comolli potrebbe incassare qualcosa – da reinvestire subito sul mercato – da una possibile cessione di Kaio Jorge. A quanto pare la Juve ha un grossa percentuale sulla rivendita. Soldi che possono decisamente tornare utili.