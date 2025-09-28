DIRETTA | Juventus, bocciatura per Openda: riecco Lookman – Le news del 28 settembre

Tra campo e mercato, i bianconero sono reduci dal pari contro gli orobici e guardano verso altri obiettivi

La corsa della Juventus in campionato si ferma nuovamente. Altro 1-1 per la compagine di Tudor che soprattutto nel primo tempo non ha dato la sensazione di riuscire ad azzannare la partita. Tante le insufficiente dei giornali sebbene il tecnico croato si sia detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. Intanto, continuano a trapelare non poche indiscrezioni in chiave mercato.

10.04 – Secondo Michele Fratini, il sogno della Juventus per il centrocampo si chiamerebbe Marco Verratti.

09:00 – Intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ nella diretta su YouTube di Calciomercato.it, Michele Fratini ha rivelato: “Lookman è saltato: voleva fino in fondo la Juventus ma l’Atalanta ha deciso di trattenerlo”.

08:30 – Tra i calciatori finiti nel mirino della critica per la scialba prova contro l’Atalanta, spicca soprattutto Openda: raffica di 5 in pagella per l’ex Lipsia.