Doppia assenza UFFICIALE per Juventus-Milan: hanno “sparato” su Allegri

La Juventus sarà impegnata in Champions League contro il Villarreal, ma il pensiero va pure al ritorno di Allegri allo Stadium.

La partita di Champions League contro il Villarreal sarà molto importante per la classifica del girone, ma per i tifosi della Juventus è inevitabile pensare anche alla prossima partita di campionato in cui i bianconeri ritroveranno Massimiliano Allegri, stavolta da avversario.

E che avversario: il Milan dopo la sconfitta a sorpresa contro la Cremonese non ha più sbagliato un colpo, è primo in classifica a 12 punti e ha appena battuto il Napoli nello scontro diretto. Parte della tifoseria lo ricorda con affetto, anche se non sono mancati i critici, soprattutto dopo la sua seconda avventura.

Nella prossima partita di campionato il Milan dovrà fare i conti con due assenze pesanti in difesa. Estupinan sarà squalificato per l’espulsione contro il Napoli, mentre Tomori vittima di un risentimento all’adduttore difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la partita.

Hanno sparato su Allegri: la “rivincita” di Zazzaroni nella settimana di Juventus-Milan

Intanto nella settimana del grande ritorno di Max allo Stadium, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è preso una personale rivincita, dato l’ottimo avvio di campionato dei rossoneri. Fan della prima ora di Allegri, si è così rivolto ai detrattori dell’ex allenatore dei bianconeri.

«Oggi si sono inventati che Allegri, del quale mi considerano il cantore, gioca bene (che si sia… aggiornato?): trovato subito il gol, difesa, tanta attenzione e contropiede. Il resto sono balle e tentativi di recuperare dopo aver sparato min***ate sul grande tecnico che è. Modric impressionante: ha corso come un ventenne».

La partita di Juventus-Milan sarà un bivio fondamentale del campionato, arriva prima della nuova sosta per le nazionali e dirà se la squadra di Tudor sarà in grado o meno di inserirsi nella lotta per lo Scudetto che al momento vede uno dei suoi predecessori come grande protagonista.