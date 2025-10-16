Il nuovo annuncio su Bremer fa tremare la Juve: stagione a rischio

Il sostituto del brasiliano per l’immediato è stato preso dalla NextGen

Bremer si è operato martedi mattina al ginocchio sinistro. Si è trattata di una meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale che ormai non era più possibile rimandare: per il forte dolore, il brasiliano era già stato costretto a saltare le sfide con Milan e Villarreal. Tempi di recupero? Un paio di mesi, ma sulla sua stagione rischia di pesare come un macigno il precedente infortunio al legamento crociato, che lo ha tenuto fuori per ben 11 mesi.

Per l’ex medico della Roma Vincenzo Costa, il problema al menisco è nato o comunque è strettamente legato al ko del legamento crociato: “Il percorso riabilitativoantecedente ha sicuramente riguardato non solo la rottura del crociato, ma anche altre lesioni connesse alla ricostruzione del legamento come quelle meniscali.

È un’eventualità sfortunata, ma che può accadere. Si registra più o meno nel 5 per cento dei casi dopo un intervento di ricostruzione del crociato“, le parole di Costa a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Costa: “Tempi recupero di Bremer non inferiori alle 6-8 settimane”

Per Bremer, in buona sostanza, non c’è proprio pace: “Adesso c’è da capire se la patologia meniscale è stata già trattata o meno nel primo intervento – ha evidenziato il dottor Costa – Tempi di recupero? Per l’asportazione del solo frammento lesionato, sono sulle 4-6 settimane. I tempi saranno però non inferiori alle 6-8 settimane visto il pregresso di Bremer“.

Bremer potrebbe tornare a metà dicembre, ma la sua annata si preannuncia in salita. Insomma, Tudor rischia di averlo soltanto mezzo servizio: “Ci vorrà più tempo per colmare eventuali asimmetrie muscolari e l’aspetto coordinativo vista la tipologia ed esplosività fisica del calciatore – ha sottolineato Costa – È un nuovo infortunio e quindi l’atleta deve sentirsi libero nel compiere le sue tipiche gestualità. Siamo comunque di fronte a una prognosi, quella delle 6-8 settimane, che si può considerare giusta”.

Juve, Pedro Felipe promosso in prima squadra

Vedremo se a gennaio la Juventus ricorrerà al mercato per un nuovo difensore. Tudor dietro ha i giocatori contati, nel frattempo è stato ‘promosso’ in prima squadra il connazionale di Bremer, vale a dire Pedro Felipe. Fino a pochi giorni fa il 21enne era a disposizione della NextGen guidata da mister Brambilla. A proposito di difesa e brasiliani, a Juvelive risulta un interesse dei bianconeri per il laterale sinistro Kaiki del Cruzeiro.