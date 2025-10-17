Uno a gennaio, l’altro a giugno: in partenza c’è Federico Gatti

In attesa di tornare in campo, si continua a parlare di calciomercato, in entrata e in uscita, tra gennaio e giugno: le ultime mosse

L’infortunio e la nuova operazione di Gleison Bremer, hanno fatto scattare il campanello d’allarme in vista del futuro imminente e anche prossimo.

Proprio in quest’ottica, in vista della sessione di mercato di gennaio, c’è da registrare l’interesse per una vecchia conoscenza della società piemontese: Tarik Muharemovic. Il 22enne difensore sta ben impressionando al Sassuolo e la Juve si è assicurata il 50% della futura rivendita.

Questo consentirebbe di poter risparmiare sul costo del cartellino e tornare a vestire la casacca bianconera tra pochi mesi. Per giugno, invece, l’idea che stuzzica porta a Dayot Upamecano.

Il 26enne francese è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso col Bayern Monaco e la fumata bianca non arriva. Essendo a parametro zero, l’entourage chiede un lauto ingaggio e un bonus alla firma, quantificabile in una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Gatti può lasciare la Juve a giugno

In uscita, attenzione a Federico Gatti. Dopo essere stato bloccato l’estate scorsa, la situazione potrebbe cambiare. Se dovessero arrivare nuovamente proposte interessanti, dalla Premier League e non solo, questa volta sia la Juve che il giocatore potrebbero prendere in considerazione l’idea di separarsi.

Intanto, però, c’è da pensare al campo e alle tre trasferte consecutive che potrebbero significare molto per il futuro, della squadra e di Igor Tudor.