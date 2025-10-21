Juventus, dimissioni Tudor: indizio UFFICIALE e game over

Il ribaltone sulla panchina bianconera è ormai scontato: sono state comunicate anche le cifre

Reduce dalla brutta sconfitta subita per mano del Como, la Juventus è attesa dal primo vero bivio della stagione. Perdere contro Real Madrid e Lazio significherebbe non solo certificare il proprio periodo no, ma anche spalancare le porte all’esonero di Igor Tudor.

Quest’ultimo tema – come prevedibile – sta facendo parlare di sé in lungo e in largo. A differenza di quanto trapelato fino a qualche settimana fa, la posizione del tecnico croato alla guida della ‘Vecchia Signora’ non è più granitica. Complice un rapporto tutto da ricucire con Comolli, l’ex tecnico della Marsiglia non gode più della fiducia incondizionata da parte della società.

Nuovi passi falsi – in sostanza – scriverebbero la parola fine all’esperienza di Tudor alla guida della panchina bianconera. Anche le quote dei betting analyst – da sempre molto attenti a questo genere di situazioni – si inseriscono proprio in questa scia.

Juventus, esonero Tudor: il verdetto dei bookmakers

La quota dell’esonero o delle dimissioni di Tudor è infatti bancata su Goldbet a circa due volte la posta. Si tratta della cifra più bassa mai circolata in relazione a quest’evento: segnale tangibile che qualcosa potrebbe cambiare a stretto giro di posta.

Del resto la Juventus – sebbene ufficialmente non abbia ancora mosso passi concreti per un ribaltone immediato – non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Il tutto, però, non deve deresponsabilizzare una squadra parsa non solo vulnerabile e in balia degli eventi, ma anche incapace di reagire alle prime difficoltà.

La scia delle rimonte contro Inter e Borussia Dortmund è svanito da un pezzo: la Juventus è chiamata a fare la Juventus, senza se e senza ma, a prescindere dal futuro di Igor Tudor mai così lontano dal pianeta bianconero.