Via libera Juventus: Thiago Motta torna subito

Nuova chiamata al tecnico italo-brasiliano, pronto a tornare nel campionato che lo ha lanciato

Dopo cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei partite, la Juventus ha praticamente cancellato l’ottimo avvio di stagione, culminato con la vittoria al cardiopalma per 4-3 contro l’Inter. È stato quello l’ultimo acuto di Igor Tudor che è ora inevitabilmente entrato nella lista degli allenatori a rischio esonero.

Il tecnico croato ha imboccato un percorso che ricorda molto quello che ha portato all’addio di Thiago Motta lo scorso anno. L’allenatore italo-brasiliano, vale la pena ricordarlo, è ancora a libro paga della Juve e un suo ritorno in panchina rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le casse bianconere.

Via libera Juve: ecco Thiago Motta

Di recente, Motta ha rifiutato la panchina del Monaco, mentre le voci sulla Premier League non hanno trovato riscontri ufficiali. Nelle ultime ore, però, c’è un’altra panchina di Ligue 1 a forte rischio: quella del Rennes.

Secondo ‘footmercato.net’, in cima alla lista del club rossonero ci sarebbe Philippe Clément, ma secondo Sacha Tavolieri sul taccuino dei dirigenti francesi ci sarebbe anche il nome di Thiago Motta. Difficile, ad oggi, ipotizzare un accordo con l’ex centrocampista di Genoa e Inter. Staremo a vedere.