Chi decide il post Tudor? “Ecco il nome suggerito a Elkann”

Non è Luciano Spalletti: tutti i dettagli

I problemi della Juve partono dalla proprietà. Una proprietà emotivamente lontana, nonché incapace in questi anni di organizzare e strutturare una società forte. I problemi della squadra, le difficoltà dell’allenatore (Tudor, che ha dei limiti) sono tutti una conseguenza.

C’è gran confusione. Ad esempio, chi deciderà il post Tudor? Comolli o la stessa proprietà, ossia John Elkann? Diamo l’esonero del croato pressoché scontato, perché così è e così sarà. I rapporti tra lui e il Dg sono gelidi, si aspetta forse solo il momento giusto per il cambio di panchina.

Dovesse decidere direttamente Elkann il sostituto, il prescelto potrebbe essere Roberto Mancini e non – a proposito di big – Luciano Spalletti. Come rivela Maurizio Pistocchi su X, parte dei suoi consiglieri gli stanno suggerendo proprio il nome dell’ex Commissario tecnico della Nazionale italiana e di quella araba.

Mancini è disoccupato da un anno e desideroso di tornare in pista. C’è chi dice preferisca tornare in Premier, che stia aspettando il Manchester United e quindi l’esonero di Amorim, ma a una chiamata della Juve – con la quale ha già avuto contatti nella scorsa stagione per il dopo Thiago Motta – non direbbe di no.

Juve, Palladino nome ‘caldo’: a differenza di Mancini…

Lo jesino, però, difficilmente accetterebbe un contratto solo fino al termine della stagione. Lo stesso Pistocchi conferma così che è ‘calda’ la candidatura di Raffaele Palladino, in strettissimi rapporti col Dt Modesto, col quale ha avuto un incontro a Milano prima di Como-Juve.

💣 I risultati negativi e il poco minutaggio dei nuovi acquisti fanno seriamente pensare la #Juventus ad un cambio in panchina: mentre una parte dei consiglieri di #JElkann suggerisce il nome di #Mancini, c’è chi pensa a Raffaele #Palladino, reduce da una brillante stagione alla… pic.twitter.com/RlTiliyQlh — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 24, 2025

Palladino, che da calciatore ha vestito la maglia della Juve, direbbe invece sì a un contratto fino a giugno con opzione rinnovo legata magari al raggiungimento di un determinato obiettivo come la qualificazione alla prossima Champions. Il suo agente Beppe Riso è al lavoro.