‘Juve, prendilo tu’: scambio con David a gennaio

Tentativo da Londra: attaccante per attaccante

Si chiuderà già a gennaio l’avventura di David alla Juve? Indiscrezioni francesi danno l’entourage del canadese alla ricerca di una nuova squadra visto che l’ex Lille è ormai finito dietro Vlahovic nelle gerarchie in attacco.

Già con Tudor, subito dopo l’illusorio gol alla prima giornata di campionato contro il Parma, e adesso con Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha schierato titolare il serbo nel match contro la Cremonese che ha sancito il suo debutto sulla panchina bianconera. Un bel segnale.

Vlahovic sta rispondendo alla grande, è il miglior marcatore della squadra e il punto fermo dell’attacco nonostante l’addio certo a giugno. Un addio pure a zero, anche se c’è chi scommette su un possibile cambio di rotta grazie all’opera persuasiva di Spalletti, con il classe 2000 che potrebbe clamorosamente riaprire a una trattativa per il rinnovo.

Con un Vlahovic così, è dura per David prendersi quel ruolo da protagonista che si aspettava di avere a Torino. Da qui le voci su una sua partenza già nella vicina sessione invernale. Via dalla Juve per andare dove? Attenzione alla Premier, la sua seconda meta preferita dopo il Barcellona e una volta chiusa l’esperienza al Lille. L’offerte (valide) che non sono arrivate potrebbero arrivargli nelle prossime settimane, e proprio nel mercato di gennaio.

Gabriel Jesus per David a gennaio: no Juve all’Arsenal

Parlavamo di Premier, con riferimento all’Arsenal a caccia di un altro attaccante. Un vice ma anche un partner dell’intoccabile Gyokeres. Allo stesso tempo, i ‘Gunners’ di Arteta vogliono a tutti i costi liberarsi di Gabriel Jesus, che rientrerà a giusto a gennaio dopo l’operazione al legamento crociato.

Gabriel Jesus per David, questo lo scambio che la capolista della Premier potrebbe proporre alla Juventus. Uno scambio alla pari che, considerato lo stipendio di quasi 9 milioni netti e i recenti nonché pesanti guai fisici del brasiliano, Comolli e soci rispedirebbero al mittente.