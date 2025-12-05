Calciomercato Juventus, tutto su Coppola per la difesa: può arrivare a gennaio

Il calciomercato della Juventus a gennaio potrebbe prevedere anche l’arrivo di un difensore dopo l’infortuna di Federico Gatti e vista la situazione complessa di Bremer.

Nel mirino c’è Coppola. Diego in estate è passato dal Verona al Brighton in Inghilterra ma finora non ha praticamente mai giocato, ha disputato solamente tre partite con la maglia degli inglesi per un totale di appena 17 minuti.

Nonostante questo è stato un calciatore che in estate aveva fatto parlare tanto di sé anche perché proprio Luciano Spalletti lo aveva convocato in nazionale nella partita famosa con la Norvegia dove non aveva ben figurato ma dove il tecnico della Juventus aveva dimostrato grandissime speranze nei suoi confronti e attenzione a quello che è un ruolo molto delicato che potrebbe portarlo a cambiare, potrebbe portarlo a diventare un pezzo appetibile per i bianconeri già a gennaio.

Il calciatore è stato in uscita dal Brighton, può muoversi già a gennaio magari in prestito e potrebbe rientrare, come sottolinea tutto Juve, nel mirino della squadra bianconera.

Ma chi è Diego Coppola?

Diego Coppola è un difensore centrale molto giovane, compirà il 28 dicembre appena 22 anni, visto che è nato appunto nel 2003, a Bussolengo precisamente. Cresciuto da bambino nelle giovanili di Pescantina e Ambrosiana, nel 2012 viene acquistato dal Verona quando ha ancora nove anni.

Trascorre tutta la trafila delle giovanili del Verona per poi arrivare a debuttare in prima squadra nel 2021, proprio agli ordini di un tecnico che poi quest’anno aveva iniziato la stagione sulla panchina della Juve, che è Igor Tudor. Esordisce prima squadra il 15 dicembre 2021 e è anche per lui l’esordio tra i professionisti ad appena 17 anni, partendo da titolare nella sfida contro l’Empoli, persa 3-4 dagli scaligeri in Coppa Italia.

In Serie A invece debutta il 16 gennaio 2022, in occasione del 2-4 contro il Sassuolo in trasferta, dove al minuto 81 va a sostituire Federico Ceccherini. Difensore dal fisico molto importante, alto 195 cm e pesa 100 kg, muscoli che ne fanno un marcatore davvero difficile da superare, nonostante questo non pecca nella velocità e nelle doti tecniche. Il Brighton quest’estate l’ha acquistato facendogli firmare un quinquennale per una cifra di 11 milioni più uno di bonus, una cifra importante per un ragazzo così giovane che comunque in fondo aveva ancora molto da dimostrare, nonostante poi negli ultimi due anni, cioè la scorsa stagione e quella precedente, aveva accumulato 58 presenze in Serie A che andavano ad aggiungersi alle precedenti, 23 facendolo arrivare a 81 con anche all’attivo 4 gol.

Da quando è arrivato al Brighton, come abbiamo detto, gioca poco e quindi questa potrebbe essere un’opportunità di calciomercato per la Juventus molto importante, visto che si tratta di difensore giovane e che potrebbe sostituire anche nelle prossime stagioni Federico Gatti, visto la loro somiglianza dal punto di vista fisico.

