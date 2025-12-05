Napoli-Juventus probabili formazioni, dubbi per entrambi gli allenatori: Conte e Spalletti pronti alla sorpresa

Le probabili formazioni di Napoli e Juventus continuano a essere un punto di domanda per i tifosi di entrambe le squadre. Andiamo a vederle insieme.

Sia il Napoli che la Juventus si approcciano a questa partita con tantissime infortunate e diverse noti da sciogliere.

Sono diversi calciatori che infatti non potranno disputare la partita, con possibili novità soprattutto per il Napoli a centrocampo e per la Juventus in difesa. Al momento nessuno dei due allenatori si è sbilanciato. C’è sicuramente preoccupazione per diversi calciatori che rischiano di saltare la partita. Altri saranno recuperati, ma probabilmente si andrà verso una conferma di quello che è visto fino a questo momento.

Il calciatore che sicuramente non ci si aspettava di non vedere in campo nella gara è Lobotka, che ha riportato un problema muscolare durante il riscaldamento nella sfida di Coppa Italia tra il Napoli e il Cagliari, e quindi non sarà presente. Un’assenza pesantissima per la squadra di Antonio Conte, che si trova già a dover fare a meno di Anguissa, De Bruyne e Gilmour.

I bianconeri invece continuano con i problemi in difesa. Si è fermato Gatti, un problema molto importante dal punto di vista del ginocchio per via della rottura del menisco che lo ha portato all’operazione. Un’operazione anche per Dusan Vlaovic, che rimarrà fuori almeno fino a marzo-aprile.

Napoli-Juventus le probabili formazioni

Dovrebbe quindi continuare la Juventus a giocare con il 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta. La difesa 3, da destra verso sinistra, è formata da Kalulu e Kelly e Koopmeiners, sulle corsie Cambiaso e McKennie, che sta diventando quest’ultimo indispensabile, e in mezzo Locatelli e Thuram.

Dietro a David, che in Coppa Italia ha dato delle certezze in una prestazione molto importante e un gol straordinario, però annullato per fuorigioco millimetrico, giocheranno Yildiz e Conceicao. È impossibile vedere Zhegrova dal primo minuto, ancora a livello fisico non è pronto. Probabile che il cliente sia questo, anche se Openda scalpita per una maglia da titolare.

Dall’altra parte, difese 3-4-3 di Conte, che ormai da alcune giornate è tornato a questo modulo con ottimi risultati, in porta Milinkovic-Savic, visto che Meret è ancora fermo ai box. Difesa tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Con le corsie esterne due difensori, che comunque possono dare una mano anche in fase di non possesso, e cioè Di Lorenzo e Olivera.

In mezzo, vicino a McTominay, candidato per una maglia da titolare, Elmas, anche se la buona prestazione in Coppa Italia di Vergara fa aumentare le possibilità di vederlo impiegato dal primo minuto. Davanti, punta centrale Hojlund, sulle corsie Neres e Lang. Fino a poco tempo fa totalmente fuori dai giochi e spesso in panchina, oggi anche loro hanno una posizione molto importante in quello che è il tessuto tattico della squadra di Antonio Conte.

