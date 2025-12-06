Conferenza Spalletti vigilia Napoli-Juventus: niente formazione, poi si scatena su McKennie

Luciano Spalletti è stato protagonista della conferenza stampa di vigilia della sfida Napoli-Juventus e ha espresso tutte le sue idee in vista della partita.

Il tecnico di Certaldo torna per la prima volta al Diego Maradona, l’avversario del Napoli con cui tre anni fa vinse lo Scudetto.

La conferenza stampa inizia con un sorriso e termina altrettanto a dimostrare come il tecnico sia rilassato e tranquillo in vista della partita, anche se durante le sue parole emerge l’importanza di questa gara.

Sottolinea: “Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo, partite che valgono tre punti e poi rimangono lì, si disperdono nella storia, e ci sono partite che rimangono nella storia per sempre. Questa è una partita che può dire molto del futuro del nostro campionato e ci dedicheremo tutto quello che abbiamo”.

Napoli-Juventus, la formazione

Quando gli chiedono della formazione, Luciano Spalletti non risponde, ma nonostante questo sottolinea come la gara sia una prova di maturità per i suoi, con l’importanza di capire se riusciranno a superare i momenti di difficoltà all’interno della gara. E sottolinea che ci sarà l’ambizione per fare dei passi avanti e provare a vincere la partita.

Quando gli chiedono invece di Koopmeiners, che con lui sembra ritornato a fare quanto meno quello che sa fare, quanto meno essere un giocatore importante della squadra, anche se in difesa, lui sottolinea che è un calciatore elegante, geniale, estroso, sa fare più cose e ha una grande personalità. Mi aspetto ancora di più di quello che ho visto in campo, ma lo step successivo deve essere crescere ancora. Il campo è talmente grande che ti permette di trovare sempre buone cose a chi lo vuole, e io voglio che si faccia bene.

Spalletti conferenza vigilia Napoli-Juventus: le parole su McKennie e Locatelli

Alla vigilia di Napoli-Juventus torna a parlare Luciano Spalletti in conferenza stampa e tra le tante cose accennate si parla anche dell’unico, insostituibile, sette volte su sette titolare nelle partite finora giocate con Luciano allenatore della Juventus.

Si tratta del centrocampista americano Weston McKennie che sta garantendo prestazioni al di là di quanto si potesse immaginare e sta dimostrando di essere importante per questa squadra ancora una volta. Sottolinea: “È una persona forte e questo rende il calciatore ancora più forte. Ha una disponibilità e un modo di venirti incontro che sembra ogni volta che ti guarda che ti dica chiedimi e io eseguo. Parte e diventa esecutivo. Si vede che ha coraggio e voglia di confrontarsi e che le cose non gli fanno paura. Tenta le giocate che non farebbero parte del suo repertorio e invece ci prova lo stesso. E poi è un calciatore che puoi avere largo a destra nei cinque di centrocampo e puoi metterlo come braccetto a sinistra durante la partita e per lui è la stessa cosa”.