Napoli-Juventus, tutti i doppi ex: da Ciro Ferrara allo strano incrocio Conte-Spalletti

Napoli-Juventus è una partita che si gioca anche sul sottile filo dei doppi ex, due dei quali protagonisti anche stasera, non in campo ma sulle panchine.

Andiamo a scoprire tutti i doppi ex della sfida del Diego Maradona facendo un salto anche indietro nella storia.

Sicuramente quello che salta più all’occhio è il fatto che la sfida di doppi ex parta dalla panchina, dove da un lato troviamo Antonio Conte, allenatore del Napoli ma ex Juventus, e dall’altro Luciano Spalletti, allenatore del Juventus e invece ex Napoli. In campo nessun ex a parte l’infortunato lungodegente Arkadiusz Milik e un altro calciatore che non sta trovando spazio in questo momento, Leonardo Spinazzola.

Se vogliamo parlare di ex di Napoli-Juventus però dobbiamo fare un salto indietro nel tempo andando a raccontare le prestazioni di alcuni calciatori che a Torino e a Napoli hanno giocato ma davvero tanti anni fa. Tra questi non possiamo non parlare e non citare un nome molto importante come quello di Paolo Di Canio. Calciatore forte, di talento, però non si impose più di tanto nessuna delle due squadre. In quegli anni anche diversi difensori poi giocarono in Napoli-Juve. Esempio fra tutti Ciro Ferrara, protagonista degli scudetti di Maradona e poi della Juve di Lippi e Moggi e Massimo Carrera alla Juve dal 91 al 96 e poi anche come staff nel team proprio di Conte e al Napoli nel 2003-2004.

Andando sempre indietro troviamo diversi giocatori che hanno vestito entrambe le maglie, dal centrocampista di grande qualità Eugenio Corini all’attaccante Daniel Fonseca, da Fabio Pecchia a Raffaele Ametrano, da Michele Padovano a Luca Fusi, fino a Massimo Mauro, Domenico Penzo, Pietro Carmignani, Dino Zoff, José Altafini, ma anche addirittura Omar Sivori, Oscar Damiani, Umberto Rosa, Flavio Emoli, Felice Borel, Antonio Bociac, Rizza Lusta, Carlo Buscaglia, Camillo Fenili, Domenico Gargiglio. Torniamo però un attimo ai più recenti, a quelli che negli ultimi anni hanno fatto più parlare sotto questo punto di vista.

Napoli-Juventus, i doppi ex

Ancora più recentemente invece c’è il caso di Emanuele Giaccherini che alla Juve arriva al 2011 e rimane fino al 2013 per poi andare al Napoli dove gioca dal 2016 al 2018. Altro calciatore che ha fatto la storia della Juventus con gol pesantissimi in Champions League e che poi ha vestito qualche anno la maglia del Napoli è Marcello Zalayeta, protagonista a maglie invertite in una partita del San Paolo per una simulazione che portò un rigore fischiato al Napoli molto contestato.

Sicuramente spunta al nome di Fabio Cannavaro che dal giovanissimo del 92 al 95 gioca al Napoli e che poi una decina di anni dopo diventa colonna della Juventus vincendo addirittura il pallone d’oro. O Fabio Quagliarella, un anno solo nella sua Napoli poi una triste vicenda su cui non vogliamo tornare oggi che lo spinge ad andarsene e proprio quattro anni importanti alla Juve.

Sicuramente soffertissimo il passaggio nel 2016 dal Napoli alla Juve del Pipita Higuain con il pagamento della clausola di 97 milioni di euro, protagonista indiscusso negli anni sia in azzurro, con il record di 36 gol in una stagione, in Serie A e nella Juventus. L’ultimo a provare è Milik di cui abbiamo parlato ma che oggi è disponibile da un bel po’ di tempo. Strano caso di Max Allegri che invece è stato calciatore del Napoli ma allenatore della Juve e sono tanti i doppi ex anche sulla panchina perché basta pensare a Marcello Lippi ma anche a Carlo Ancelotti, a Eraldo Monzeglio, Renato Cesarini, Rino Marchesi, Gianni Di Marzio, ma anche Rino Marchesi, Carlo Parola, Claudio Ranieri fino ad arrivare a tempi più recenti a Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri.