NapoliCalcioLive vs JuveLive, Papa e Fantozzi uno di fronte all’altro: intanto però mille volte grazie

C’è grandissima attesa per la sfida Napoli-Juventus che si giocherà stasera allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Juve Live e NapoliCalcioLive si affrontano prima della gara per raccontarvela da vicino.

Ore 19, appuntamento congiunto tra le trasmissioni di JuveLive e NapoliCalcio Live su Twitch, Facebook e YouTube.

Si affrontano i bianconeri e gli azzurri, ma si affrontano anche Matteo Fantozzi e Antonio Papa, volti principali delle due trasmissioni. Saranno con loro anche Giacomo Auriemma da un lato e Emilio Annunziata dall’altro. A condurre il match, la sfida, sarà l’imparziale interista Rocco Di Vincenzo, moderatore per questa serata.

Appuntamento quindi alle 19 fino alle 20 e non scordate che poi si replica domani dalle 16 alle 17 sempre per parlare di questa straordinaria partita.

Mille volte grazie

Cogliamo l’occasione anche per ringraziarvi di tutto il supporto che ci date giorno dopo giorno, siamo infatti arrivati ai fatidici mille iscritti, ma è solo un punto di partenza e non di arrivo. Vogliamo comunque dirvi mille volte grazie, dimostrando di apprezzare la volontà di esserci sempre vicini sia quando ci seguite in live, con i vostri commenti, che per i semplici video pubblicati sul canale.

Preparatevi perché ci saranno tante altre sorprese nelle prossime settimane con continui appuntamenti, interviste e tutti i protagonisti che torneranno a parlare della Juve e a raccontare il loro percorso oltre che commentare l’attualità. Parleremo di storie, approfondiremo eventi e argomenti anche differenti dal campo strettamente come tale. Non perdetevi nemmeno un appuntamento perché sono tante le cose che potrete seguire.