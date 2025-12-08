Calciomercato Juventus, la gara col Napoli ha dimostrato che l’emergenza è concreta

Napoli-Juventus è evidenziata ancora una volta come bianconeri abbiano bisogno di acquistare un cacciatore in mezzo al campo che possa mettere ordine.

Ormai gennaio è davvero alle porte, manca meno di un mese e la società bianconera dovrà tornare sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti.

La partita dal Maradona ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato il bisogno, che qualcosa manca in mezzo al campo ai bianconeri. Ritmo basso, Locatelli che si abbassa troppo e criticato anche da Luciano Spalletti in conferenza stampa post partita. Non riescono a far girare la palla come dovrebbero e il centrocampo della Juventus è stato letteralmente divorato da quello del Napoli. Il punto debole della squadra bianconera non è l’attacco che segna veramente poco o la difesa che comunque si uccide tanto, ma probabilmente la più grave colpa è legata ai centrocampisti che non riescono a fare filtro, non riescono a impostare, non riescono a velocizzare la manovra.

E dire che comunque Koopmainers, Miretti, McKennie, Thuram, Locatelli stesso non sono giocatori di basso livello, sono solo giocatori in un contesto complesso dove manca un leader, dove manca un centrocampista veramente forte, dove manca qualità soprattutto in fase di regia. Quindi per questo a gennaio si tornerà assolutamente sul mercato, ma chi potrà arrivare a Torino?

Calciomercato Juventus, chi arriva a centrocampo?

Quello che si chiedono in molti è sicuramente qual è il nome giusto per far rifiorire la Juventus. In questo momento probabilmente nessuno lo sa, neanche a Torino, e hanno molti dubbi per riuscire ad arrivare a questo risultato. Tra i nomi fatti e circolati nelle ultime ore prende spazio quello di Mendoza, calciatore che viene accostato in patria a Pedri, e sale anche il nome di Javi Guerra del Valencia. Nonostante questo, probabilmente nessuno dei due il nome è giusto, perché entrambi sono calciatori che potrebbero trovare difficoltà nell’ambientamento, quindi potrebbero essere profili interessanti da rivalutare in estate.

L’idea è quella di trovare un profilo più pronto, che possa nei sei mesi da qui alla fine del campionato, dare la giusta scossa di cui la squadra ha bisogno. I nomi, i soliti, Brozovic, Kessiè, e altri calciatori usciti da raggio da un po’ di tempo, ma che possono fare la differenza per la loro qualità. Vedremo cosa accadrà da qui alla fine della stagione