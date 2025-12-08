Napoli-Juventus pagelle: dramma bianconero, malissimo Cambiaso, Cabal e Thuram, unica luce Yildiz

Le pagelle di Napoli-Juventus ci raccontano una gara molto complicata per i bianconeri, che finisce col risultato finale di 2-1.

Decisivo Rasmus Hojlund, accorcia Kenan Yildiz e i bianconeri crollano divorandosi quello che sarebbe stato un bel punto.

Ecco i voti:

Di Gregorio 6.5: Se la Juve rimane in piedi è merito anche di un paio di parate sue tra primo e secondo tempo. Oggi molto bene e quasi quasi prende anche il gol del 2-1;

Kalulu 5.5: il meno peggio dietro, il francese prova a tenere in piedi i cocci che rompono gli altri. Partita comunque insufficiente;

Kelly 5: pronti via il centrale inglese si perde Hojlund, facendosi tagliare da dietro. Sembra sempre un po’ insicuro in una gara decisamente negativa;

Koopmeiners 5: Neres gli fa ballare la rumba, senza riuscire a tenere il campo. Si fa saltare e arriva il gol per gli altri. Esce spesso palla al piede, sbagliando passaggi elementari. Forse è arrivato il momento di passare a quattro dietro;

Cambiaso 4: prestazione vergognosa, sbaglia una marea di passaggi, va a caso a zonzo nel campo senza riuscire a trovare giocate che appartengono al suo bagaglio tecnico. Ormai da tempo impresentabile, ci sono delle riflessioni da fare; (71′ Kostic 4): riesce a fare peggio anche di Cambiaso, entra e prende gol sulla corsia con Neres che lo lascia in un angolo. Alla fine prova il cross e manca la palla clamorosamente;

Locatelli 6: l’unico in mezzo a non mollare, gioca la palla, cerca di velocizzare l’azione ed è l’ultimo che si abbatte. Alla fine è bravo a entrare in area di rigore e servire la palla che Zhegrova poteva mettere sotto il sette;

Thuram 4: ma cosa è accaduto al centrocampista dominante dello scorso anno? Prova a volte a fare le sue solite percussioni palla al piede quando potrebbe scaricare la palla ai suoi compagni anche ben piazzate. Non riesce a dare il suo, forse dovrebbe stare un po’ fuori; (82′ Zhegrova 6.5): molto bene, entra e salta 2-3 calciatori ogni volta che ha palla al piede. Imprevedibile, alla fine propizia l’azione che lo porta al tiro da fuori, troppo debole gli scappa il pallone. Peccato;

Cabal 3: la scelta a sorpresa di Spalletti per David lascia tutti senza parole e non è un complimento. Perde 3-4 palle in uscita il calciatore, provando giocate superficiali ed eccessive, tra cui quella che porta al gol dell’1-0. Non torna in campo nella ripresa; (46′ David 5): aspetta il minuto 93 per fare una cosa fatta bene, un colpo di tacco al centro per Locatelli che poi libera Zhegrova. Troppo poco, prima non fa praticamente nulla anche se si muove sempre molto bene;

McKennie 5: fa una sola cosa bene nella partita, il pallone servito dentro per il gol di Yildiz. Poi il resto è, come sempre, molto confuso e farraginoso, non riesce a portare niente a casa.

Yildiz 6.5: parte male, ma poi cresce molto già nel primo tempo. Nella ripresa segna una rete e poi viene inspiegabilmente sostituito e la Juve perde. Un caso?; (76′ Openda 4.5): entra in campo e non sembra essere a suo agio, defilato non tocca un pallone ed è di fatto anche lui colpevole;

Conceicao 5: dribbla, salta, gioca il pallone, ma sempre senza precisione e con errori nell’ultimo pallone dentro. Giocatore che deve fare un grande salto di qualità cosa che per ora non sta accadendo; (75′ Miretti 6): giocatore di grande qualità, entra e porta ordine. Deve giocare di più;

All.Spalletti 4: parte senza punta centrale, una scelta incomprensibile non per il fatto in se ma perché Yildiz e Conceicao giocano larghi comunque senza nessuno che va dentro. Nella ripresa aggiusta la situazione, riprende la partita in mano e rischia addirittura di portarla dalla sua per provare a vincerla. Poi però commette un altro errore inspiegabile, toglie Yildiz per mettere Openda. Un ko che si poteva evitare e sarebbe stato molto importante per la morale.