Bologna-Juventus diretta streaming

Come seguire Bologna-Juventus in diretta streaming? Vi proponiamo una guida per scoprire come fare per vedere la partita dal primo all’ultimo minuto.

Ci teniamo a ribadire che vi invitiamo ad agire sempre nella legalità e che la pirateria risulta essere un nemico del calcio italiano e internazionale.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La potrete seguire su smart tv, tablet, smartphone e laptop in diretta streaming. La telecronaca sarà affidata alla coppia formata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Il prepartita inizia dalle ore 20.00 con la trasmissione Fuoriclasse guidata da Diletta Leotta con le ultime dai campi e le analisi dei talent presenti in studio.

C’è grande attesa per la partita soprattutto dopo che oggi il Milan ha pareggiato e il Napoli ha perso, senza dimenticare che domani una tra Roma e Como, magari tutte e due, si fermerà.