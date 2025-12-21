Infortunio Rugani, McKennie, Conceicao: quanto staranno fuori? Il risultato degli esami è differente

Daniele Rugani, Weston McKennie e Francisco Conceicao hanno riportato un problema fisico contro la Roma, quanto staranno fuori per infortunio?

Andiamo dunque ad analizzare da vicino la situazione per i tre calciatori bianconeri che ieri hanno avuto problemi in campo.

La gara è terminata col risultato finale di 2-1 decisa dalle reti di Conceicao stesso e Openda, con alla fine il gol della bandiera di Baldanzi. Diventa dunque interessante andare ad approfondire i tre casi.

Infortunio Daniele Rugani, lesione di medio grado

L’infortunio più grave sembra essere quello di Daniele Rugani, entrato all’ora di gioco al posto di Gleison Bremer e protagonista di uno svarione nel finale su Ferguson.

Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato, come riportato dal sito ufficiale della Juventus, una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra, tra dieci giorni verrà effettuato un nuovo controllo per scoprire quali saranno i tempi di recupero.

Infortunio Conceicao, attimi di paura per Chico

Il tipo di gioco di Chico Conceicao, fatto di continui strappi in velocità, aveva fatto temere un infortunio piuttosto grave, invece la situazione sembra essere rientrata. Il calciatore si era accasciato a terra lamentando un problema serio alla coscia.

Sebbene nelle prossime gare potrebbe rifiatare gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni muscolari. La situazione sarà monitorata con attenzione per evitare che il problema possa diventare più grande di quello che è in realtà.

Infortunio McKennie, il ko era sfuggito a tutti

Il ko di Weston McKennie era sfuggito invece a tutti col calciatore americano che aveva giocato tutti e novanta i minuti risultando tra i migliori come dicono le nostre pagelle.

Anche lui però ha avuto un fastidio muscolare, considerato uno dei calciatori più utili nel gioco di Spalletti per fortuna non ha riportato lesioni muscolari e dovrebbe essere tranquillamente al suo posto nelle prossime partite.