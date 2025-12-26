Rinnovo Yildiz, Calciomercato Juventus: l’obiettivo numero uno

Perdere Kenan Yildiz per la Juventus sul calciomercato potrebbe essere un vero e proprio dramma. Il turco è l’obiettivo numero uno per il futuro.

Oggi diventa un calciatore che bisogna di fatto ri-acquistare, con un adeguamento importante del suo contratto. Si deve evitare sicuramente di commettere una sciocchezza come quella di sottovalutare la concorrenza.

A Sky Sport ha parlato Alessandro Sugoni facendo il punto della situazione. La Juventus starebbe parlando con la mamma agente del ragazzo e l’avvocato che l’affianca. La speranza è quella di arrivare a chiudere l’affare il prima possibile.

Il fatto che il contratto sia ancora lungo, scadenza 2029, non è motivo per stare più tranquilli, questo perché la cifra è davvero da giocatore di seconda fascia. L’obiettivo è quello di adeguare l’ingaggio a quelli degli altri big che si trovano presenti in rosa.

A oggi Yildiz prende 1.5 milioni di euro, meno di Milik fermo da due anni, meno di elementi secondari nella rosa come Kostic, Perin, Joao Mario e Rugani. E ha il numero 10 sulle spalle.