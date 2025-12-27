ESCLUSIVA – Fabrizio Ravanelli: “Se non fossi andato via dalla Juventus…”

Fabrizio Ravanelli è stato protagonista della nuova puntata di Leggende Bianconere rubrica di JuveLive che va in onda su Youtube ogni sabato mattina.

Penna Bianca ha raccontato alcuni aspetti molto importanti della sua carriera permettendoci di fare un bel viaggio nel passato. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

ANDREA FORTUNATO – “Un ricordo indelebile che rimarrà sempre con noi. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di viverci per poco tempo, purtroppo, insieme. Subito si sono capite le sue capacità calcistiche, straordinario una forza fisica incredibile, era un ragazzo nutrito da un grande carattere avrebbe fatto strada sicuramente. Sarebbe stato determinante nel calcio italiano. Il ricordo è forte in noi, in quel gruppo lì, ci ha dato una grande forza mentale e spirituale. Questo legame ce lo siamo portati dietro per sempre e sarà così ancora”.

L’ICONICA ESULTANZA – “La maglia rovesciata in testa nasce da una partita contro il Napoli. Nell’intervallo, giocavamo contro la squadra di Boskov e non lo stavo facendo bene, mister Lippi ebbe, come sempre, il modo di toccare le corde giuste. Ci disse che prima o poi un giocatore di noi, un campione, avrebbe risolto la partita. Così è stato, un passaggio di Del Piero d’esterno la stoppai di controbalzo e battei Tagliatela. Quando feci gol andai dal mister e mi venne in mente di mettere la maglia in testa”.

ARRIVO ALLA JUVE – “Mi seguivano il Milan e la Juventus. I bianconeri mi vennero a vedere in una partita di Coppa Italia contro il Cosenza in campo neutro a Ravenna, feci due gol nel 2-0. Dopo quella gara il giorno dopo mio papà ricevette la telefonata da Boniperti alle 10.30 di sera, pensava fosse uno scherzo invece ci convocò a Torino per conoscere me e la mia famiglia. Mi hanno aiutato subito appena arrivato da Brio che era vice di Trapattoni, a Morini e un gruppo incredibile. Io volevo emulare il mio idolo, Gianluca Vialli”.

L’ADDIO – “Da chi mi sentivo tradito? Tutta la società, le annate fatte alla Juve e l’età che mi permetteva di giocare ad alti livelli non mi sarei aspettato di essere ceduto. Dopo ho capito che era una strategia di mercato che non hanno fatto solo con me. Se avessi puntato i piedi non è che mi hanno obbligato, lì è uscito un po’ di mio orgoglio sbagliato perché spesso si prendono decisioni sbagliate. Mia moglie me lo dice ancora oggi, che saremo dovuti rimanere a Torino, non perché il post Juve è stato negativo ma giocare nella squadra del tuo cuore mi avrebbe permesso di vincere ancora tantissimo e magari fare ancora tanti tanti gol ancora”.